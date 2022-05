Warum V Risings Erfolg nicht überraschend ist, aber verdient

Happy Friday und willkommen bei der bereits siebten Folge vom Newscast. Diese Woche ist eine besonders spielstarke, denn einige Titel werden gerade extrem stark gefeiert und die konnten wir uns natürlich nicht entgehen lassen. Melanie, Alex, Benjamin und Ana sprechen über V Rising, Metal: Hellsinger und die bereits siebzehnte (!) Season von Destiny 2! Natürlich besprechen wir aber noch mehr Themen. Unser Newscast erscheint jeden Freitag auf der Seite, auf YouTube und als Podcast.

Ja, wer hat es nicht schon mitbekommen? V Rising geht gerade so steil, wie kein anderes Spiel von Stunlock Studios, dabei sind viele Konzepte im Spiel gar nicht mal so neu. Was es damit auf sich hat und warum uns der Erfolg nicht überrascht, seht ihr im Video. Dazu startete die neue Saison von Destiny 2 am Dienstag und Melanie hat natürlich schon ordentlich reingehauen. Können die neuen Inhalte mit The Witch Queen mithalten? Und dann ist die Vorfreude auf Metal: Hellsinger natürlich groß. Aber wie gut funktioniert ein Mix aus Ego-Shooter und Rhythmusspiel wirklich und welche Rhythmusspiele begeistern überhaupt noch?

Die Blitzrunde hat immer mehr mit Strom zu tun - aber was es damit auf sich hat, müsst ihr schon selbst herausfinden:

Uns würde interessieren, ob ihr beim Hype um V Rising gerade mitgeht oder ob euch das Spiel so gar nicht abholt. Außerdem freuen wir uns wie immer einfach über Feedback.