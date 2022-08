Warzone Season 5: Release-Datum, Start und was alles neu ist

Season 5 in Call of Duty Warzone ist ein vollgepacktes und actionreiches Finale für die Map Caldera und für Vanguard, bevor in Kürze das nächste Call of Duty erscheint.

Die neuen Inhalte für Call of Duty Warzone kommen unter dem Namen Das letzte Gefecht ins Spiel, unter anderem erwarten euch legendäre Schurken der Reihe und ein Vulkanausbruch auf Caldera.

In unserem Guide zeigen wir euch alles, was ihr zum Launch von Season in Warzone wissen müsst.

Inhalt:

Wann startet Season 5 in Warzone?

Season 5 in Call of Duty Warzone startet am Mittwoch, dem 24. August und zwar zu folgenden Zeiten:

Großbritannien: 17 Uhr

Europa: 18 Uhr

US-Ostküste: 12 Uhr

US-Westküste: 9 Uhr

Für Vanguard-Spielerinnen und -Spieler kommen die Updates bereits 24 Stunden früher, nämlich am 23. August um 18 Uhr.

Die Roadmap für Warzone Season 5.

Wie üblich solltet ihr darauf vorbereitet sein, dass sich bei Problemen in letzter Sekunde die Zeiten noch verschieben könnten. Man weiß nie, aber normalerweise ist man recht zuverlässig.

Was ist neu in Warzone Season 5?

Wie anfangs erwähnt, trägt Warzone Season 5 den Titel "Das letzte Gefecht" und ihr könnt diese Inhalte erwarten:

Auf Caldera gibt es vulkanische Aktivitäten und ihr solltet darauf achten, nicht in die Lava zu fallen. Ebenso werden geschmolzene Brocken in die Luft geschleudert und landen wieder auf dem Boden, achtet also darauf, nicht erschlagen zu werden.

Ebenso gibt es einen neuen Gulag im Vulkanstil, der von einem "alten Favoriten" inspiriert wurde. Passend zu den vulkanischen Aktivitäten gibt es Himmel- und Beleuchtungs-Updates auf Caldera und Rebirth Island.

Einmal pro Match taucht irgendwo auf der Map eine "Ende der Welt"-Station auf. Für die Aktivierung müsst ihr 10.000 Dollar zahlen, anschließend verteidigt ihr die Position, um euch eine einzigartige kosmetische Belohnung und "mächtige" In-Game-Objekte zu sichern.

Ihr könnt auch eine Vorratskistendrohne verwenden, es gibt eine persönliche Vorratskiste und ein Wutserum.

Im Modus "Operation: Letzte Runde", der von Suchen & Zerstören inspiriert ist, entschärft ihr Bomben auf der gesamten Insel. Später in der Season kommt das Community-Event "Helden gegen Schurken", durch die Teilnahme könnt ihr euch Belohnungen verdienen.

Zum Start der Season gibt es zwei neue Waffen – das Energiegewehr "EX1" und das SMG "RA 225-MP". Drei weitere Waffen folgen im Verlauf der Season: Valois-Revolver, BP50 und Lienna 58 (Sturmgewehr).

Es gibt neue Operatoren, basierend auf Schurken der CoD-Reihe, darunter Raul Menendez (zum Start verfügbar), Khaled Al-Asad (zum Start verfügbar), Gabriel T. Rorke (während der Season) und He "Seraph" Zhen-Zhen (während der Season).

Viel Spaß mit Season 5!