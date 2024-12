Was Anakin Skywalker kann, schafft auch Link in Zelda: Tears of the Kingdom

Auch nach mehr als einem Jahr wird in Nintendos Action-Adventure The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom weiter fleißig gebaut.

Mit einer neuen Kreation verwandelt ein Fan die Gerudo-Wüste nun in eine Rennstrecke für Pod-Rennen.

Pod-Rennen in der Gerudo-Wüste

saiotoko002 hat einen der Pod-Renner nachgebaut, die ihr aus Star Wars Episode 1: Die dunkle Bedrohung kennt. Diesmal sitzt allerdings Link am Steuer.

Was das Design anbelangt, hat sich saiotoko002 dabei an dem Pod-Renner orientiert, den Anakin Skywalker im Film fährt, wenngleich keine zu 100 Prozent originalgetreue Nachbildung möglich war.

Dabei hat saiotoko002 nicht nur den Pod-Renner für Link nachgebaut, sondern auch noch ein kleineres Fahrzeug als Gegner, das von einem Krog gesteuert wird.

Im Video oben seht ihr das Ganze in Aktion, aus verschiedenen Kamerawinkeln und dazu gibt’s auch noch Star Wars-Musik zu hören. Ihr habt dann zwar Duel of the Fates auf den Ohren und keine Geräuche von Pod-Rennern, aber das ist ja auch nicht weiter schlimm.

Ihr könnt wahrscheinlich davon ausgehen, dass im Laufe der Zeit noch weitere, aufwändigere und coolere Konstruktionen in Tears of the Kingdom ausgetüftelt werden, schließlich haben wir auch schon Godzilla gesehen. Und ein Fan hat zuletzt den Helikopter CH-47 Chinook im Spiel nachgebaut.

Beschäftigt ihr euch noch in irgendeiner Form mit Tears of the Kingdom oder seid ihr schon lange damit fertig? Wie haben euch diese Bauaspekte des Spiels rückblickend gefallen? Lasst es uns gerne in den Kommentaren wissen.

Nach dem Super-Marios-Bros-Film kommt übrigens auch The Legend of Zelda ins Kino. Die Filmadaption soll nach offiziellen Angaben noch innerhalb dieses Jahrzehnts umgesetzt werden. Konkretere Details dazu liegen zum aktuellen Zeitpunkt aber noch nicht vor.