Was bisher geschah: Death Stranding 2 bekommt Rückblick-Funktion, damit ihr leichter ins Spiel findet

Death Stranding 2: On the Beach wird 2025 wohl auf der PlayStation 5 erschienen. Hideo Kojima ließ nun wissen, dass der Titel eine Rückblick-Funktion enthalten wird, die es Spielenden ermöglicht, die komplexe Story des ersten Spiels noch einmal zu rekapitulieren. Kojima, der für seine langen und oft verwirrenden Geschichten bekannt ist, bietet Fans und Neueinsteigern so einen erleichterten Einstieg in die Geschichte von Death Stranding 2.

Diese Funktion dürfte besonders für diejenigen hilfreich sein, die den ersten Teil nicht gespielt haben oder eine Auffrischung der Story benötigen, was nicht gerade wenige sein dürften.

Zusammenfassung im Hauptmenü für leichteren Einstieg

Kojima zeigte auf X (ehemalig Twitter) das im Hauptmenü von Death Stranding 2: On the Beach, in dem eine "Recap of Death Stranding"-Option zu sehen ist. Damit könnt ihr die wesentlichen Ereignisse des Vorgängers in kurzer Zeit durchgehen, bevor ihr in die neue Handlung eintauchen. Die Funktion bleibt auch dann zugänglich, wenn bereits ein Spielstand im Sequel aktiv ist. Kojima wies jedoch darauf hin, dass das aktuelle Design des Hauptmenüs noch vorläufig sei, sodass sich hier möglicherweise noch Änderungen ergeben.

This screen is still very much temporary. pic.twitter.com/R2n9vKLDG0 — HIDEO_KOJIMA (@HIDEO_KOJIMA_EN) October 30, 2024 Um diesen Inhalt zu sehen, erlaube bitte targeting-Cookies. Cookie-Einstellungen verwalten

Nützliche Rückblick-Funktion für komplexe Story

Der Rückblick ist besonders nützlich, da Death Stranding viele komplizierte und tiefgründige Elemente enthält, die leicht verwirrend sein können. Für die zahlreichen neuen Spieler, die vielleicht direkt mit dem zweiten Teil einsteigen, ist die Rückblick-Funktion eine willkommene Möglichkeit, ohne Vorwissen in die Handlung einzutauchen. Aber auch für alte Spieler könnte diese Funktion von Nutzen sein, wenn der letzte Durchgang schon länger her ist, um sich eine kleine Auffrischung zu holen. Es bleibt spannend, wie tief die Rückblende die Geschichte des Spiels beleuchtet und ob die Funktion ein gangbarer Ansatz ist, um neue Spieler für den Titel zu gewinnen.

Death Stranding 2 soll 2025 exklusiv für die PlayStation 5 erscheinen, wobei ein konkretes Veröffentlichungsdatum noch aussteht. Sollte sich Sony an die Veröffentlichungsstrategie des ersten Spiels halten, könnte eine PC-Version zu einem späteren Zeitpunkt folgen, um auch auf dieser Plattform die Fans zu erreichen. Bis dahin bleibt abzuwarten, wie sich die Rückblick-Funktion auf die Spielerfahrung auswirkt und ob weitere Details zur Handlung des neuen Abenteuers von Kojima enthüllt werden.

Was haltet ihr von Rückblick-Funktionen wie dieser in Spielen?