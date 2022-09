Was genau ist Assassin's Creed Infinity? Wie sich Ubisoft die Zukunft der Reihe vorstellt

Vergangenes Jahr hatte Ubisoft erstmals über Assassin's Creed Infinity gesprochen, während des Assassin's Creed Showcase wurden heute ein paar neue Details dazu genannt.

Wenngleich wir noch weit entfernt von einer detaillierten Vorstellung des Ganzen sind. Das wird wohl auch noch eine Weile dauern.

Was steckt hinter Assassin's Creed Infinity?

Infinity wird als Hub und Plattform für zukünftige Assassin's-Creed-Spiele bezeichnet, darunter die heute neu angekündigten Titel Codename Red und Codename Hexe.

Ferner bestätigte man die Arbeit an einem eigenständigen Multiplayer-Erlebnis, das via Infinity zugänglich sein soll: "Wir untersuchen gerade, wie wir eigenständige Multiplayer-Erlebnisse in das Assassin's-Creed-Universum zurückbringen können, die alle mit dem Infinity-Hub verbunden sind", sagt Ubisofts Marc-Alexis Coté.

"Infinity ist kein Spiel per se", ergänzt er. "Es wird ein Einstiegspunkt für unsere Fans in das Assassin's-Creed-Franchise in der Zukunft sein."

Die beiden Spiele Red und Hexe wurden mit einer Animus-ähnlichen Animation vorgestellt, ist Infinity also eine Art Plattform, die einem Animus ähnelt?

"Infinity wird ein Knotenpunkt sein, der all unsere verschiedenen Erfahrungen und unsere Spieler auf sinnvolle Weise miteinander verbindet", sagt Coté.

Das ist immer noch recht vage, zumal man davon spricht, dass Infinity irgendwann "in den kommenden Jahren" an den Start gehen soll. Und auch für die im Zusammenhang damit erwähnten Projekte Red und Hexe gibt es keine Release-Zeiträume.

Bis Ubisoft sämtliche Details offenlegt und mehr davon zeigt, wird es wohl noch dauern.

