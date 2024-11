Was hat Dragon Age: The Veilguard mit EA Sports FC zu tun? Eine haarige Angelegenheit

Begeistert euch die Darstellung der Haare in BioWares Fantasy-Rollenspiel Dragon Age: The Veilguard auch so sehr?

Zu verdanken hat man diese Haarpracht im Fantasy-Szenario einem ganz anderen Spiel aus Electronic Arts' Portfolio, nämlich EA Sports FC.

Nicht an den Haaren herbeigezogen

Haare bewegen sich in Dragon Age: The Veilguard auf natürlich Art und Weise und reagieren auch Treffer oder andere Aktionen. Jeder der Hauptcharaktere im Spiel umfasst demnach bis zu 50.000 Haarsträhnen.

Dahinter steckt die "Strand Hair"-Technologie für die Frostbite Engine, die ursprünglich für EA Sports FC entwickelt und von BioWare erweitert wurde.

"Stand Hair ist zwar in anderen EA-Spielen präsent, aber das BioWare-Team ist in Dragon Age: The Veilguard noch viel weiter gegangen", heißt es in einem neuen Blogeintrag des Publishers.

"Die Strand-Hair-Technologie für Charaktere zu implementieren, die hüftlanges Haar und Hörner auf dem Kopf haben, sorgte zum Beispiel für einzigartige Herausforderungen. Mit Haaraufsätzen, die sich nahtlos bewegen, und der Entkopplung von Simulation und Render-Tessellation ist dies das erste EA-Spiel, das solch detaillierte, physikgesteuerte Langhaarfrisuren bietet. Das Frostbite-Team hat die maximale Haarlänge von 63 auf 255 Punkte erhöht und ein neues System für komplexe Haarstrukturen wie Zöpfe implementiert."

Der Blogeintrag geht noch weit mehr ins Details. Probleme hatte man dabei mit halbtransparenten Objekten auf dem Bildschirm, was in EA Sports FC nicht wirklich vorkommt, hier jedoch mehr in Form von Nebel oder Feuer. Letztendlich entwickelte BioWare ein System, bei dem jede Frisur mehrfach gerendert wird, wobei undurchsichtige und transparente Schichten gerendert werden und dann ineinander übergehen.

Dass das nicht für Performance-Probleme sorgt, liegt daran, dass wenig Charaktere gleichzeitig auf dem Bildschirm agieren, die diese Technik verwenden. Nichtsdestotrotz musste man an der Verwendung des Arbeitsspeichers umgehen, wenn mehrere entsprechende Figuren auf dem Bildschirm zu sehen sind. Zugleich unterstützt man weniger aufwändige Haare für niedrigere Einstellungen auf dem PC oder auf der Xbox Series S.

Und wie gefallen euch die Haare in Dragon Age: The Veilguard?