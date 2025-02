Among Us 3D ist Among Us VR nur ohne VR - klar so weit? Eine Demo kommt schon nächste Woche und ich kann es kaum abwarten, mich noch schlechter im Raumschiff zurechtzufinden

Among Us war eines dieser Spiele, die uns durch die Pandemie gebracht haben. Es war günstig, schnell heruntergeladen und man musste auch kein erfahrener Gamer sein, um mit Freunden im Raumschiff Schabernack zu treiben. Die zweidimensionale Ansicht in der Spieler von oben auf das Geschehen herabblicken, hat es auch ein wenig leichter gemacht, sich zurechtzufinden und im Meeting die Wege der anderen Besatzungsmitglieder korrekt wiedergeben zu können - na ja, oder aus niederen Beweggründen etwas zu flunkern, sollte man der Impostor sein.

Among Us Genre: Party-Spiel, Social Deduction

Plattform: PC, VR, PS5, PS4, Xbox Series, Xbox One, Mobile

Release: 15. Juni 2018

Entwickler / Publisher: Innersloth / Innersloth

Among Us VR verlässt mit 3D die virtuelle Realität

Übersicht ist im Among Us wichtig. Leider scheitere ich sehr oft daran, da mein Orientierungssinn mich schon in der echten Welt des Öfteren im Stich lässt. Wird es ein Among Us 3D besser machen? Definitiv nicht! Werde ich es trotzdem ausprobieren? Mit Sicherheit!

Aber was ist Among Us 3D? Diese Version des Spiels ermöglicht ein First-Person-Erlebnis und lässt euch nicht auf das Gewusel blicken, sondern direkt im Raumschiff durch die Räume, Gänge und Schächte navigieren. So könnt ihr außerdem nur in die Richtung schauen, in die ihr euch auch bewegt - am Hinterkopf wächst euch ja nicht plötzlich ein Auge, nur weil es eine weitere Dimension gibt. Vielleicht müssen wir dafür auf eine Welt warten, in der wir 4D oder 5D wahrnehmen können.

Abgesehen davon ist Among Us 3 aber dasselbe Spiel. Die gleichen Karten, die gleichen Möglichkeiten, die gleichen Ausreden. Zudem können VR- und Nicht-VR-Spieler dank Among Us 3D zusammenspielen. Auf Steam werden die Versionen dennoch als einzelne Spiele aufgelistet.

"Was einst Among Us VR war, wird nun zu Among Us 3D, da es die First-Person-Perspektive des Spiels hervorhebt und VR- und PC-Spieler vereint", so Projektleiter Ryan Hall. "In den nächsten Monaten werden wir Among Us VR nach und nach in Among Us 3D umbenennen, auf den Seiten des Shops, auf der Website und natürlich im Spiel."

Ein festes Veröffentlichungsdatum gibt es noch nicht, allerdings veröffentlicht Publisher Innersloth bereits nächste Woche eine Demo, die als Teil des Steam Next Fest verfügbar sein wird. Entwickelt wurde das Originale Among Us von Innersloth, die ebenso gefeierte und hochgelobte VR-Version allerdings von Schell Games aus Pittsburgh.