Was ist Silent Hill: The Short Message? Alterseinstufung in Südkorea aufgetaucht

In Südkorea hat ein Spiel namens Silent Hill: The Short Message eine Altersfreigabe erhalten.

Die Einstufung wurde heute vergeben, Plattformen werden dabei allerdings nicht genannt.

Was ist Silent Hill: The Short Message?

Ebenso wenig geht es aus dem Eintrag hervor, worum es sich bei diesem Projekt genau handelt.

Wie Gematsu erwähnt, wird UNIANA als Publisher angegeben. Das Unternehmen vertreibt regelmäßig Konami-Spiele in Südkorea.

Weitere Meldungen zu Silent Hill:

Die Altersfreigabe steht aber allem Anschein nach in Verbindung mit einem von mehreren Silent-Hill-Projekten, die sich in der Entwicklung befinden sollen.

Anfang des Jahres gab es Gerüchte, wonach Konami ein umfassendes Revival der Silent-Hill-Reihe plant.

Angeblich befindet sich derzeit ein Remake von Silent Hill 2 in der Entwicklung. Ferner wird Bloober Team (The Medium) mit einem neuen Silent-Hill-Spiel in Verbindung gebracht. In der Vergangenheit gab es bereits einige Hinweise darauf, Bloober Team hat etwa eine Partnerschaft mit Konami vereinbart und arbeitet nach eigenen Angaben an einer bestehenden Horror-IP eines bekannten Publishers.

Die Vergabe einer Altersfreigabe lässt jedenfalls darauf schließen, dass wir schon bald mehr über Silent Hill: The Short Message erfahren dürften.