Was kann und kostet die GeForce RTX 50er Reihe? Nvidia stellt neue Grafikkarten mit DLSS 4 und mehr KI-Features vor

Auf der CES in Las Vegas hat Nvidia seine neue 50er Reihe der GeForce RTX angekündigt und verspricht für die neuen Grafikkarten "beeindruckenden visuellen Realismus und eine zweifache Leistungssteierung".

Angetrieben werden die neuen Grafikkarten von Nvidias Blackwell-Architektur, Tensor-Kernen der fünften Generation und RT-Kernen der vierten Generation.

Das können Nvidias neue Grafikkarten

"Blackwell, der Motor der KI, erreicht PC-Spieler, Entwickler und Kreative", erklärt Jensen Huang, Gründer und CEO von Nvidia. "Durch die Kombination von KI-gesteuertem neuronalem Rendering und Raytracing ist Blackwell die bedeutendste Innovation im Bereich der Computergrafik, seit wir vor 25 Jahren das programmierbare Shading eingeführt haben."

Mit 92 Milliarden Transistoren sei die GeForce RTX 5090 etwa die bislang leistungsstärkste GeForce-RTX-GPU, die Rechenleistung liegt bei 3.352 Billionen KI-Operationen pro Sekunde (TOPS). Dank Blackwell und dem neuen DLSS 4 (dazu gleich mehr) übertreffe sie die RTX-4090-GPU um das Doppelte.

Auch Laptops sollen von der Blackwell-Architektur profitieren, sie verfügen über alle Funktionen der Desktop-Modelle. "Die Blackwell-Generation der NVIDIA-Max-Q-Technologie verlängert die Akkulaufzeit um bis zu 40 % und erlaubt die Entwicklung von dünnen und leichten Laptops, die ihr schlankes Design beibehalten, ohne an Leistung einzubüßen", heißt es.

Veröffentlicht werden eine RTX 5090, eine RTX 5080 (beide am 30. Januar 2025), eine RTX 5070 Ti und eine RTX 5070 (beide im Februar).

Besonders das Flaggschiff-Modell, die RTX 5090, ist aber definitiv kein Schnäppchen und noch einmal teurer als die 4090. Hier die UVP in der Übersicht:

GeForce RTX 5090: 2.329 Euro

GeForce RTX 5080: 1.169 Euro

GeForce RTX 5070 Ti: 879 Euro

GeForce RTX 5070: 649 Euro

Die Eckdaten der neuen Grafikkarten.

Mit den neuen Grafikkarten kommt auch DLSS 4, das die Leistung um das bis zu Achtfache steigern soll.

"Mit DLSS 4 wird außerdem die erste Echtzeitanwendung der Transformer-Modellarchitektur in der Grafikbranche eingeführt", teilt Nvidia mit. "Die Transformer-basierten DLSS Ray Reconstruction und Super Resolution-Modelle verwenden doppelt so viele Parameter und viermal so viel Rechenleistung, um mehr Stabilität, weniger Ghosting, höhere Details und verbessertes Anti-Aliasing in Spielszenen zu bieten. DLSS 4 wird am Tag der Markteinführung auf GeForce-RTX-50 Serie-GPUs in über 75 Spielen und Anwendungen unterstützt."

Nvidia Reflex 2 nutzt indes mit Frame Warp eine Technologie, um die Latenzzeit zu verringert. Hierbei aktualisiert man das gerenderte Bild auf der Grundlage der letzten Mauseingabe, kurz bevor es an den Bildschirm gesendet wird. Durch Reflex 2 soll sich die Latenzzeit um bis zu 75 % reduzieren lassen.

Mit Blackwell erweitert Nvidia außerdem Shader um KI. Hier hat man Neural Shaders vorgestellt, mit denen kleine KI-Netzwerke in programmierbare Shader eingebunden werden. Das soll wiederum den Einsatz von "filmreifen Materialien, Beleuchtung und mehr in Echtzeitspielen ermöglichen".

"RTX Neural Faces wird durch neue RTX-Technologien für Raytracing von Haaren und Haut ergänzt. Zusammen mit der neuen RTX Mega Geometry, die bis zu 100-mal mehr Raytracing-Dreiecke in einer Szene ermöglicht, sorgen diese Fortschritte für einen enormen Realitätssprung bei Spielcharakteren und Umgebungen."

Mithilfe der KI TOPS sollen zudem autonome Spielcharaktere parallel zum Game Rendering realisierbar sein. Neue ACE-Technologien von Nvidia sollen dabei helfen, dass Spielfiguren wie menschliche Spieler sehen, planen und handeln.

"ACE-gesteuerte autonome Charaktere kommen in den Spielen PUBG: Battlegrounds von Krafton und InZOI, dem kommenden Lebenssimulationsspiel von Krafton, sowie in MIR5 von Wemade Next zum Einsatz", heißt es. "In PUBG planen und führen die von Nvidia ACE angetriebenen Begleiter strategische Aktionen durch und arbeiten dynamisch mit menschlichen Spielern zusammen, um das Überleben zu gewährleisten. InZOI verfügt über intelligente Zoi-Charaktere, die ihr Verhalten auf der Grundlage von Zielen und Ereignissen im Spiel selbstständig anpassen. In MIR5 passen Large Language Model (LLM)-gesteuerte Schlachtzugsbosse ihre Taktik basierend auf dem Verhalten der Spieler an und sorgen so für dynamischere, herausfordernde Begegnungen."