Was kommt nach Silent Hill 2 Remake? Zwei neue Projekte von Bloober Team

Jetzt, wo Silent Hill Remake erschienen ist, geht es für Bloober Team fröhlich weiter. Game Director Wojciech Piejko bestätigt nun, dass es neben dem kürzlich angekündigten Cronos: The New Dawn noch ein weiteres Projekt gibt, an dem das Studio derzeit arbeitet. Dieses befindet sich allerdings erst in einem sehr frühen Stadium der Entwicklung.

Nächstes Jahr kommt bereits das erste neue Spiel

In einem Interview mit MP1st sagt Piejko, dass Bloober Team in die Vorproduktion eines zweiten neuen Titels ging.

"Innerhalb von Bloober Team haben wir zwei Produktionsteams. Beide Teams arbeiten unabhängig voneinander. Das gesamte Team nutzt jedoch die Erfahrung aus früheren Projekten wie Medium, Observer, Layers of Fear, Silent Hill 2, Blair Witch und so weiter. Und alles, was ich heute sagen kann, ist, dass das Team nach Abschluss der Arbeiten an Silent Hill 2 die Vorproduktionsarbeiten für ein neues Projekt durchführen wird", so Piejko.

Für den bereits angekündigten Titel Cronos: The New Dawn soll sogar das Audio-Team eingesetzt werden, dass auch schon an Silent Hill 2 Remake arbeitete. Zu diesem Spiel gibt es auch schon erste Informationen.

So soll Cronos: The New Dawn ein Horror-Survival-Spiel mit Sci-Fi-Umgebung werden und 2025 für PC und Konsolen erscheinen. Der Titel soll euch in eine postapokalyptische Welt entführen und sowohl in der Zukunft als auch in der Vergangenheit spielen.

Innerhalb des Horror-Spiels wird das Polen der 1980er in den Vordergrund gerückt, auf das eine fürchterliche Zukunft folgt, in der nur noch abscheuliche Kreaturen hausen. Eine große Katastrophe sorgt für Verwüstung und Tod. Ihr selbst werdet zu einem Agenten, dessen Organisation Risse in der Zeit untersucht. Euer Ziel ist es, wichtige Personen im Zusammenhang mit den Ereignissen zu finden.

Die Zukunft wird zum wahr gewordenen Albtraum, in dem ihr auch immer wieder gegen die abscheulichen Monster kämpfen und gleichzeitig die Geheimnisse dieser komplexen Zeitreisegeschichte aufdecken müsst.