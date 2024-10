Was Monster Hunter Wilds gegen Spinnen tut: Das ist der Arachnophobie-Modus

Monster Hunter Wilds erscheint am 28. Februar 2025 für PC, PlayStation 5 und Xbox Series. Capcom bietet euch im kommenden Teil der beliebten Rollenspielreihe einen Haufen Action-Kämpfe gegen anmutige, furchteinflößende und für den ein oder anderen sogar eklige Wesen. Genau das dürfte sicherlich bei krabbeligen Monstern, wie den Spinnen der Fall sein. Dafür hat sich Capcom anscheinend eine Lösung überlegt, der allen Arachnophobikern zugutekommen wird.

Blobs statt Spinnen in Monster Hunter Wilds

Um die spinnenartigen Monster für alle Phobiker zu entschärfen, scheint Capcom eine ziemlich radikale Lösung zu nutzen. Die Spinnen werden zu Schleimhaufen, die beinahe ein wenig zu transparent auf dem Boden herumkriechen. Zumindest ist dies in der laufenden Beta der Fall. In einem Beitrag auf X zeigt Nutzer @gunlancehaiizo seht ihr, wie das Ganze aussieht:

蜘蛛恐怖対策モードにしたらブブラチカ君スライムにされてて草 pic.twitter.com/oYTWqUyis3 — ガンサーの抹茶 (@gunlancehaiizo) October 29, 2024

Ich finde es fast ein wenig schwer, die Blobs gut auf dem Boden zu erkennen. Sie scheinen schon fast die Umgebungsfarbe anzunehmen und besitzen kein Gesicht oder überhaupt irgendeine Form. Mit kurzen Beinchen, die mich an die Spitzen eines Kissens erinnern, kriechen die ehemaligen Spinnen direkt am Boden entlang und sehen dabei schon unbeholfen und schon fast süß aus.

Wenn ihr die Spinnen loswerden und lieber du den Blobs wechseln wollt, könnt ihr das in Monster Hunter Wilds in einer Option namens "Arachnophobie-Hilfe" tun. Die Beschreibung der Option selbst verspricht die Anpassung des Aussehens von mehrbeinigen Kreaturen wie Spinnentieren, insektenähnlichen kleinen Monstern und endemischem Leben. Wie Capcom diese Option auf größere Monster wie Bosse umsetzt, ist noch nicht klar.

Eine ähnliche Herangehensweise nutzt auch Grounded. Wer hier keine Spinnen sehen möchte, kann diese in unförmige Larven verwandeln. Kill it With Fire und Hogwarts Legacy entschärfen nur das Aussehen der Spinnen, indem sie diese in Kuscheltiere verwandeln oder ihnen Rollschuhe verpassen.

Fast schlimmer macht es Call of Duty: Black Ops 6. Das Spiel entfernt im Arachnophobie-Modus die Beine der Zombiespinnen und lässt den Rumpf samt Kopf und Maul in der Luft schweben. Ein gefräßiger, Blob mit Reißzähnen und einer fürchterlichen Haut fliegt dann auf euch zu. Ich weiß nicht, ob das wirklich hilft oder eher eine weitere Phobie freischaltet.