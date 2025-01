Weil Helldivers 2 einfach schon zu gut läuft, bekommen Fans wohl kein Helldivers 3 – Arrowhead Game Studios bleibt optimistisch und möchte sich weiterhin voll und ganz Helldivers 2 widmen

Helldivers 2 ist ein großer Erfolg und wird weiterhin aktiv weiterentwickelt. Doch kürzlich sorgte eine Nachricht für Unruhe in der Community. Johan Pilestedt, ehemaliger CEO und leitender Entwickler von Arrowhead Game Studios, nimmt eine längere Auszeit. Schnell kamen Spekulationen auf, ob dies die Zukunft des Spiels gefährden könnte. Nun hat der neue CEO, Shams Jorjani, Stellung bezogen und für Klarheit gesorgt.

Helldivers 2 Genre: Third-Person-Shooter

Plattform: PS5, PC

Release: 8. Februar 2024

Entwickler / Publisher: Arrowhead Game Studios / Sony Interactive Entertainment

Pilestedts erste längere Auszeit seit 2008

Seit der Gründung von Arrowhead im Jahr 2008 hat Johan Pilestedt keinen richtigen Urlaub genommen. Laut Jorjani hat er über 65 ungenutzte Urlaubstage angesammelt und ist schlicht erschöpft. In Schweden sind sechs Wochen Urlaub pro Jahr üblich, doch Pilestedt habe es nie geschafft, sich eine längere Auszeit zu nehmen – bis jetzt.

Die Nachricht löste zunächst Besorgnis in der Community aus. Fans fürchteten, dass seine Abwesenheit die Weiterentwicklung von Helldivers 2 beeinflussen könnte. Doch Jorjani stellte auf Discord klar: Pilestedt werde nach seiner Pause weiterhin als Berater für das Spiel tätig sein und langfristig an einem neuen Projekt arbeiten. Sein Einfluss auf die kreative Ausrichtung des Spiels bleibe also bestehen.

Helldivers 2 wird langfristig unterstützt

Arrowhead plant, Helldivers 2 langfristig zu unterstützen. Laut Jorjani könnte das Spiel theoretisch über zehn Jahre hinweg weiterentwickelt werden, solange es wirtschaftlich tragbar bleibt. Damit sei ein Helldivers 3 möglicherweise erst einmal gar nicht nötig.

"Solange die Leute spielen, bezahlen und wir einen Business Case dafür haben, werden wir Helldivers 2 bis in die Hölle und zurück unterstützen. Wenn wir es zehn Jahre lang am Laufen halten können, dann tun wir das. Vergleicht das Spiel von heute mit der Launch-Version – es hat sich enorm weiterentwickelt. Jetzt stellt euch vor, wie es in drei Jahren aussieht", erklärte Jorjani.

Die Community kann beruhigt aufatmen: Helldivers 2 wird weiterhin mit Updates versorgt und bleibt wohl noch eine lange Zeit bestehen. Johan Pilestedt nimmt sich nur eine wohlverdiente Pause und bleibt dem Projekt erhalten. Ob ein Helldivers 3 jemals nötig sein wird, hängt davon ab, wie sich Helldivers 2 in den kommenden Jahren entwickelt. Sollte das Interesse der Spieler bestehen bleiben, könnte das Spiel noch viele Jahre erfolgreich sein.