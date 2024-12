Wenn ihr auf Mass Effect 5 wartet, könnte Exodus euch interessieren - Hier ist der neue Trailer

Archetype Entertainment hat einen neuen Trailer zu seinem Action-Adventure-RPG Exodus veröffentlicht.

Dass dort ehemalige Entwicklerinnen und Entwickler von BioWare, Naughty Dog, 343 Industries und anderen Studios arbeiten, merkt man dem Video durchaus an.

Letzte Hoffnung der Menschheit

Hier und da weckt das durchaus Erinnerungen an Mass Effect, etwa durch die am Arm befestigte Energieklinge, die doch sehr an das Omni-Blade aus Mass Effect 3 erinnert.

Aber egal, ich weiß ja nicht wie es euch geht, doch ich heiße jedes gute Sci-Fi-Spiel willkommen. Hier seht ihr den Trailer:

In Exodus sucht ihr ein neues Zuhause für die Menschheit in einer feindlichen Galaxie, nachdem sie die sterbende Erde verlassen hat. Als Traveler stellt ihr dabei die letzte Hoffnung der Menschheit dar.

"Kein anderes Spiel überlässt den enormen Einfluss der Zeitdehnung auf die Geschichte seinen Spielern", heißt es. Du reist nahezu mit Lichtgeschwindigkeit auf interstellare Missionen – deine Tage sind Jahrzehnte für deine Freunde und Angehörigen zu Hause. In deiner Abwesenheit können ganze Leben vergehen. Deine Entscheidungen haben Folgen, die das Schicksal derer beeinflussen, die du am meisten liebst – sie verändern deine Welt und die Zukunft deiner gesamten Zivilisation über Generationen hinweg."

Ihr erkundet unter anderem verschiedene Welten, kämpft gegen technologisch überlegene Aliens und trefft schwierige Entscheidungen.

Exodus ist für PC, Xbox Series X/S und PlayStation 5 in der Entwicklung, ein Release-Datum steht noch nicht fest.

Übrigens bekommt ihr schon einen Vorgeschmack auf das Spiel durch Exodus: Odyssey, eine Folge aus Amazons neuer Anthologie-Serie Secret Level. Der Inhalt der Folge wird wie folgt beschrieben: "In einem Rennen gegen die Zeit folgt ein Mechaniker den Spuren seiner Tochter durch die Galaxie."