Wer soll das alles spielen? Fast 19.000 Spiele wurden 2024 auf Steam veröffentlicht

Wie hoch ist euer Stapel mit ungespielten Games? Wenn sich die Zahl der in diesem Jahr veröffentlichten Spiele auf Steam anschaut, könnte er noch viel größer sein.

Fast 19.000 neue Spiele wurden in diesem Jahr auf Valves Plattform veröffentlicht. Da muss man sich die Frage stellen: Wer soll das eigentlich alles spielen?

Viele, viele, viele neue Spiele

Wie SteamDB zeigt, sind es derzeit (30. Dezember, 14 Uhr) 18.949 Spiele, die im Jahr 2024 neu auf Steam veröffentlicht wurden.

Und das sind noch einmal deutlich mehr als im Jahr 2023, damals waren es 14.310 neue Games.

Wie sich unschwer erkennen lässt, gibt es (mit Ausnahme des Jahres 2019) einen stetigen Aufwärtstrend bei den Neuveröffentlichungen. Vor zehn Jahren, also 2014, erschienen laut SteamDB zum Beispiel 1.714 neue Games. Ein gewaltiger unterschied.

Nur ein kleiner Teil dieser neuen Spiele schafft es allerdings, den Status "Limited Game" hinter sich zu lassen. In diesem Jahr waren das bisher knapp 4.000 Titel. Was bedeutet das? Nun, um diesen Status zu verlieren, müssen Spiele eine gewisse Zahl an Verkäufen und Spielern erreichen.

Trifft das zu, werden erst bestimmte Community-Features freigeschaltet, zum Beispiel Trading Cards, Emojis, Hintergründe, Badges und so weiter.

"Die Vertrauensmetrik von Valve basiert auf den Verkaufszahlen und dem Engagement der Spieler", schreibt Valve dazu. "Sie enthalten keine Daten aus Nutzerbewertungen, Wunschlisten, der Gesamtspielzeit oder einer anderen Beurteilung der 'Qualität' des Spiels. Dieser Status hat keinen Einfluss darauf, wie wir dein Spiel im Store bewerben - Sichtbarkeit, Suche und Entdeckungsoptionen sind alle unabhängig vom Community-Profil."

Schaut man sich die am besten bewerteten Spiele des Jahres 2024 an, liegt hier zum Beispiel Balatro weit oben. Auf den oberen Rängen stehen außerdem Titel wie MiSide, Webfishing, The WereCleaner, Sheepy: A Short Adventure, Satisfactory und Black Myth: Wukong.