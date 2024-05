Where Winds Meet für die PS5 müsst ihr einfach gesehen haben!

Als Where Winds Meets mit seinem Zungenbrecher von einem Titel auf der Gamescom Opening Night Live vor zwei Jahren angekündigt wurde, war zunächst nur vom PC als Plattform die Rede. Seit der State of Play von heute Nacht ist klar: Der Titel erscheint auch auf der PlayStation 5.

Der chinesische Entwickler des Open World Action-Rollenspiels im prachtvollen Wuxia-Gewand, Everstone, zeigte einen neuen Trailer, dessen Bilder bisweilen berauschten.

Obwohl es sich beim meisten davon um vorgerenderte Videos handelte, war auch etwas Gameplay dabei. Und das rührte schon ordentlich übernatürliche Wesen und Elemente unter die Action. Aber was rede ich noch groß, schaut es euch doch einfach selbst an, sofern nicht schon geschehen:

Mein Favorit ist der prunkvolle Monsterkarpfen, der in hohem Bogen aus dem Wasser ans Land springt, um den Helden plattzuwalzen. Aber auch der fein choreografierte Kampf am Schluss, der mehr einem zärtlichen Tanz glich, machte gute Werbung für das Spiel. Ich bin gespannt, ob sich das in Sachen Gameplay ähnlich poetisch umsetzen lässt, wenn es darum geht, einen Fight auch mal zu gewinnen – und man nicht nur gut dabei aussehen will

Where Winds Meet ist ein ambitioniertes Spiel von einem unbeschriebenen Blatt

Und die andere Frage ist natürlich: Das Spiel scheint reichlich ambitioniert für einen hierzulande unbekannten Entwickler aus China. Kann das klappen?

Dann wiederum erreichen uns von dort schon seit einer ganzen Weile überraschend solide Titel. Ob man nun von Hoyoverse spricht, die zuverlässig hohe Qualität liefern, oder einem kleineren Studio wie TI Games, die uns mit F.I.S.T. aus dem Stand einen wundervollen Geheimtipp schenkten.

Das Gesehene macht in jedem Fall Lust auf mehr, auch wenn nach diesem Trailer klar ist, dass wir uns wohl leider noch eine Weile gedulden müssen. Wenn nicht einmal das Jahr der Erscheinung auf so prominenter Bühne erwähnt wird, dann ist’s in der Regel noch lange hin.

Gut, dann habe ich noch Zeit, die Aussprache des Titels zu üben. Am besten, ihr macht alle mit: "Where Meat's Minced!"