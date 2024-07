Wickies Erben danken ab, die Gladiatoren formieren sich!

Allzu groß ist der Hype ja leider nicht mehr, wenn es um das Sequel zur gefeierten Wikinger-Serie "Vikings" bei Netflix geht. Als damals bekannt wurde, dass sich der Streamer die Exklusivrechte an weiteren Storys aus dem "Vikings"-Universum sichern konnte, sah das noch ganz anders aus. Doch "Vikings: Valhalla" wollte in Staffel 1 noch nicht so recht in Fahrt kommen und der Hype verebbte. Trotzdem hielt Netflix glücklicherweise an dem Ursprungsplan fest, das Spin-off als Dreiteiler zu produzieren. Nach einer deutlich stärkeren zweiten Staffel melden sich die Wikinger diese Woche also für Staffel 3 ein letztes Mal bei Netflix zurück.

Derweil dreht Ridley Scott diese Woche die Uhr noch einige Jahrhunderte weiter zurück: Mit einem ersten Trailer zu "Gladiator II", der noch Ende dieses Jahres in die Kinos kommen wird, heizte der Altmeister die Vorfreude auf das späte Sequel ordentlich an. Bisher waren die Fans des Oscarhits von 2000 mit Russell Crowe und Joaquin Phoenix noch vorsichtig gewesen – doch der Trailer macht genug richtig, um sich jetzt endgültig auf Teil 2 freuen zu dürfen! Kinostart ist der 14. November.

Apple TV+ hat abseits von all den Wikingern und Gladiatoren dann doch lieber Lust auf die Zukunft. Mit "Sunny" startet der Anbieter diese Woche ein neues vielversprechendes Serienprojekt mit Rashida Jones: In einem futuristischen Japan muss sie eine persönliche Tragödie überwinden, bekommt zu diesem Zweck einen Haushaltsroboter zur Verfügung gestellt. Keine große Besonderheit – wäre nicht ihr Mann persönlich heimlich in die Entwicklung des Robos verstrickt gewesen. Sci-Fi, Dramedy und Thrill – "Sunny" kann was!

Apropos Zukunft: Besonders mit News für kommende Projekte machten Netflix und Co diese Woche wieder so einiges richtig. Unter anderem wurde bestätigt, dass "Lucifer"-Star Tom Ellis nach kurzer Schaffenspause eine Crime-Comedy für das große rote N drehen wird, während mit "House of Guinness" ebenfalls bei Netflix eine brandneue Serie von "Peaky Blinders"-Schöpfer Steven Knight an den Start gehen soll.

Disney+ kündigte derweil endlich einen Starttermin für das "WandaVision"-Spin-off "Agatha All Along" an, das in den letzten Jahren vor allem mit einer genialen Marketingstrategie auf sich aufmerksam machte: Gefühlt alle paar Monate wurde die Serie rund um Kathryn Hahns Marvel-Hexe Agatha Harkness unter einem neuen Titel gelistet, bis Marvel irgendwann dann die Promo im von Anfang an fixen realen Titel via Social Media zusammenlaufen ließ. "Agatha All Along" startet im September bei Disney+. Derweil müssen sich alle MCU-Fans schon mal innerlich von "What If…?" verabschieden. Das Anthologie-Projekt wird nach Staffel 3 beendet.

