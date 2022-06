Wie Call of Duty: Modern Warfare 2 die Zukunft der Serie revolutionieren soll

Eine Revolution beziehungsweise einen strategischen Wechsel für die Call-of-Duty-Reihe soll Call of Duty: Modern Warfare 2 darstellen, wenn es später in diesem Jahr erscheint.

Nach Angaben von Publisher Activision werden künftig alle Call-of-Duty-Spiele auf der gleichen Spiel-Engine basieren.

Eine Grundlage für alle

Dabei handelt es sich um die Engine, die mit dem 2019 veröffentlichten Call of Duty: Modern Warfare eingeführt wurde.

"Dies wird in vielerlei Hinsicht die fortschrittlichste Engine sein, die je für Call of Duty verwendet worden ist", sagt Activision. Was bei einer weiterentwickelten und modernen Engine allerdings nicht wirklich überraschend ist.

Das betrifft dann auch nicht nur die Hauptspiele der Reihe, sondern ebenso den Battle-Royale-Ableger Call of Duty Warzone, der davon profitieren soll.

Nach Angaben des Publishers arbeiten mittlerweile mehr als 3.000 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen an Call of Duty.

"Activisions Ziel hierbei ist es nicht nur, die Ausrichtung der Modern-Warfare-Reihe zu verbessern und einen deutlichen Wandel zu vollziehen, sondern auch hinsichtlich der allgemeinen Zukunft des Call-of-Duty-Franchises viel größer zu denken: Eine völlig neue und gemeinsame Vision für Modern Warfare II sowie der Einklang mit einem brandneuen Warzone-Erlebnis", heißt es. "Auf der Grundlage einer gemeinsamen Technologie und der Engine, die beides auf eine Art und Weise miteinander verbindet, wie es Spieler:innen noch nie zuvor erleben durften."

Call of Duty: Modern Warfare 2 erscheint am 28. Oktober 2022 für PC, Xbox Series X/S, PlayStation 5, Xbox One und PlayStation 4. Call of Duty Warzone 2.0 soll danach und noch im Jahr 2022 erscheinen. Ein konkreter Termin steht noch aus.

Das bisherige Warzone wird separat fortgesetzt. Euren Fortschritt und euer Inventar könnt ihr nicht in Warzone 2.0 übertragen.