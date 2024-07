Wie gefällt dir das Spielejahr 2024 bisher?

Die Hälfte des Jahres 2024 ist bereits vorbei, Zeit für eine kleine Zwischenbilanz!

Blick wir heute darauf, was das Spielejahr 2024 bisher für uns zu bieten hatte und wie es euch gefallen hat.

Was sagt ihr zu den bisherigen Spielen im Jahr 2024?

Unter anderem haben wir in den ersten sechs Jahren des Monats verschiedene neue Spiele gesehen, zum Beispiel Dragon's Dogma 2, Stellar Blade, Homeworld 3 oder den DLC Shadow of the Erdtree für Elden Ring.

Mit dabei waren außerdem Neuauflagen wie Luigi's Mansion 2 HD und Paper Mario: Die Legende vom Äonentor auf der Nintendo Switch.

Nachfolgend könnt ihr darüber abstimmen, wie ihr das Spielejahr 2024 bisher fandet. Hinterlasst auch gerne einen Kommentar mit euren bisherigen Favoriten und Enttäuschungen des Jahres!