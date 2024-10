Wie gefällt dir Diablo 4: Vessel of Hatred?

Seit Anfang der Woche ist die Erweiterung Vessel of Hatred für Blizzards Action-Rollenspiel Diablo 4 erhältlich.

Ihr hattet also ein paar Tage Zeit, um haufenweise Monster um die Ecke zu bringen, beute zu sammeln und neue Inhalte zu probieren. Zeit für ein erstes Zwischenfazit!

Wie bewertet ihr Diablo 4: Vessel of Hatred?

Vessel of Hatred ist die erste Erweiterung für Diablo 4 und führt nicht nur die neue Region Nahantu, sondern auch die Klasse der Geistgeborenen ein.

Wie zufrieden seid ihr bislang mit Vessel of Hatred? Das könnt ihr uns einerseits nachfolgend in der Umfrage beantworten, gerne aber auch in ausführlich in den Kommentaren.

Veröffentlicht wurde Vessel of Hatred übrigens zeitgleich mit dem Start einer brandneuen Season. Es gibt also viele Neuerungen für alle, die mit der Erweiterung noch einmal zu Diablo 4 zurückkehren.

Vor dem Release von Vessel of Hatred hatte Blizzard mit einem eigens produzierten Live-Action-Trailer auf die Veröffentlichung der Erweiterung eingestimmt. Dafür holte man sich niemand geringeren als Jon Watts mit an Bord, um den Trailer zu inszenieren. Watts war unter anderem Regisseur der jüngsten Spider-Man-Filme. Im Hintergrund ist außerdem die erfolgreiche Sängerin Camila Cabello mit einer Interpretation des Songs Behind Blue Eyes zu hören.

Unterdessen arbeitet Blizzard auch schon fleißig daran, Diablo 4 für die PlayStation 5 Pro zu optimieren. Wie genau die Verbesserungen auf Sonys neuer Konsole letztlich aussehen, bleibt aber noch abzuwarten.

Schlechte Nachrichten gab es zuletzt für alle, die gerne mal eine Diablo-Serie von Netflix gesehen hätten. Das war tatsächlich mal so geplant, allerdings kam es zwischen dem Streaming-Dienst und Blizzard zu Meinungsverschiedenheiten und einer Klage.