Wie gefällt dir Silent Hill 2 Remake?

Seit einigen Tagen könnt ihr nun schon das Survival-Horror-Game Silent Hill 2 Remake von Bloober Team und Konami spielen. Zeit für ein erstes Zwischenfazit!

Wir wollen heute von euch wissen, wie euch das Remake des Klassikers bislang so gefällt. Aber vielleicht habt ihr es ja auch schon durchgespielt?

Wie bewertet ihr Silent Hill 2 Remake?

Findet ihr, dass Bloober Team mit dem Remake eine überzeugende Vorstellung abgeliefert hat? Oder hättet ihr euch davon mehr oder etwas anderes erhofft?

Einerseits könnt ihr nachfolgend in der Umfrage abstimmen, ansonsten wollen wir eure Meinung aber gerne auch in den Kommentaren hören!

Martin war jedenfalls recht überzeugt von Silent Hill 2 Remake, wie ihr in seinem Test nachlesen könnt. "Lasst euch auf das Spiel ein, spielt nicht so technisch, wie ich das gern bei Horror tue, nutzt AUF JEDEN FALL Kopfhörer und lasst euch erschauern", schreibt er.

"Entweder erneut, mit all dem im Hinterkopf, was ich hier sagte, oder zum ersten Mal und dann etwas unbelasteter. Silent Hill 2 funktioniert immer noch als das, was es ist. Und auch das lässt sich nicht über so viele Spiele aus der Ära und dem Genre sagen."

Auch den Technik-Experten von Digital Foundry gefällt das Spiel, wenngleich es im Hinblick auf die Technik noch einige Probleme gibt, bei denen Bloober Team noch einmal Hand anlegen sollte.

Erhältlich ist das Remake von Silent Hill 2 für PC und PlayStation 5. Und was ist mit der Xbox? Theoretisch wäre eine Umsetzung nach einem Jahr möglich, ob es aber wirklich dazu kommt, steht derzeit noch in den Sternen.