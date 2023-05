Wie kommt Diablo 4 an? Von "Meisterwerk" bis "in der Vergangenheit gefangen":

Diablo 4 ist fast da, freut ihr euch schon? Ihr habt jedenfalls allen Grund zur Freude.

Warum? Das könnt ihr in unserem Diablo 4 Test nachlesen. Und auch rund um die Welt kommt Blizzards neuestes Spiel überwiegend gut an.

Wie fallen die Wertungen aus?

Auf OpenCritic hat Diablo 4 derzeit eine Top-Critic-Durchschnittswertung von 89 Punkten, wobei 99 Prozent der Kritiker das Spiel empfehlen. Auch bei Metacritic erreicht das Spiel einen Schnitt von 88 Punkten.

Hier einige ausgewählte Wertungen:

VideoGamer 10/10

Windows Central 5/5

PCGamesN 10/10

VGC 5/5

XboxEra 9,5/10

IGN 9/10

Push Square 9/10

Wccftech 8,5/10

GameSpot 8/10

LevelUp 7/10

Was sagen die Tester?

"Einfach ausgedrückt: Diablo 4 könnte Blizzards bisher bestes Spiel sein, und das ist ein wirklich schweres Erbe, dem man gerecht werden muss", schreibt etwa Jez Corden von Windows Central. "Eine makellose Geschichte trifft auf eine atemberaubende Grafik, ein ausgefeiltes, fehlerfreies Gameplay und endlos anpassbare Kämpfe mit dem Versprechen von Dutzenden, vielleicht Hunderten von Stunden an Inhalten - Diablo 4 könnte Blizzards wichtigstes, entscheidendes Spiel seit World of WarCraft sein. Tut euch selbst einen Gefallen und geht völlig blind hinein. Selbst, wenn ihr kein typischer Fan von isometrischen Action-RPGs seid, bin ich zuversichtlich, dass ihr nicht enttäuscht sein werdet."

Ainsley Bowden von Seasoned Gaming schreibt: "Diablo 4 ist ein Meisterwerk. Es ist der Höhepunkt jahrzehntelanger ARPG-Feinschliffs und -Entwicklung und schafft es, dem legendären Franchise gerecht zu werden und gleichzeitig moderne RPG-Elemente erfolgreich zu integrieren."

"Diablo 4 ist der wahre Nachfolger des zweiten Teils und führt die Serie mit einer wilden, opernhaften Geschichte und mutigen Charakteren zu ihren dunklen, gotischen Wurzeln zurück", findete Mark Steighner von COGconnected. "Das Gameplay ist so fesselnd wie eh und je und die ausgedehnte Kampagne ist nur der Anfang einer riesigen Menge an Inhalten, die es zu erleben gilt. Obwohl Blizzard das Design von Diablo immer weiter in Richtung eines MMORPG-ähnlichen Multiplayers und Koop-Spiels verschiebt, kommt der Spaß für Solospieler nicht zu kurz, auch wenn einige Bosse mit Freunden besser zu bewältigen sind. Diablo 4 ist mit seinen herausragenden Produktionswerten und den fesselnden Charakteren und Kämpfen so gut, wie das Genre nur sein kann."

"Diablo 4 bleibt in der Vergangenheit gefangen, während es versuchte, Innovationen zu finden, ohne die Fans zu vergraulen, die das Franchise seit über zwei Jahrzehnten spielen", meint wiederum Luis Sánchez von LevelUp "Es fühlt sich an, als würde der Geist von Diablo Immortal weiterhin in den Hallen von Blizzard spuken. Das Spiel ist eher eine Neuerfindung der klassischen Erfahrung und konzentriert sich auf ein Games-as-a-Service-Format, um ein weiteres Jahrzehnt an Inhalten für Diablo zu gewährleisten."