Wie Pillars of Eternity den Grundstein für Avowed legte

Avowed Release: 18. Februar 2025

Erhältlich für: PC, Xbox Series

Genre: Action-RPG

Entwickler: Obisidian

Publisher: Microsoft

Preis: ca. 70 Euro, im Game Pass enthalten

Avowed ist schon ein komisches Biest, oder? Da wagt Obsidian mal eben den gleichen Sprung wie Bethesda einst von Fallout 2 zu Fallout 3 – von isometrischem, taktischem Rollenspiel zu offener 3D-Welt mit Action-Kampf – und erzählt nur hinter vorgehaltener Hand davon. Wer es noch nicht mitbekommen hat: Avowed spielt im selben Universum wie Pillars of Eternity, ist gewissermaßen eine Art dritter Teil, wenngleich spielerisch anders gelagert. Ihr müsst euch nicht schämen, wenn auch ihr das erste Mal davon hört. Auch ich habe das im Grunde erst begriffen, als ich im einleitenden Kapitel von Avowed vor einem großen grünen Kristall stand, der mir nur allzu bekannt vorkam.

Und siehe: Ja, es war Adra, jener Stein, der schon das Logo von Pillars of Eternity mit seiner markanten Silhouette zierte. Die Erkenntnis, mich hier gewissermaßen in einer Pillars of Eternity-Fortsetzung wiederzufinden, drückte ein paar interessante Knöpfe bei mir. Zunächst war ich verwirrt, dann ein wenig überfragt, wie mir das bisher entgangen sein konnte, und zum Schluss voller Vorfreude auf das, was da noch kommen mochte. Denn obwohl ich Pillars im weit entfernten 2015 längst nicht so weit gespielt hatte, wie ich es eigentlich vorhatte, übt diese charakterstarke Fantasy-Welt nach wie vor eine große Anziehungskraft auf mich aus.

Von der Wichtigkeit einer soliden Basis

Vor allem aber macht es für mich einen gewaltigen Unterschied, ob ein Spielestudio sich für seinen neuen Titel eine frische Welt ausdenkt, oder ob es sich schon seit zehn oder mehr Jahren in einem Universum bewegt. Letzteres ist für Avowed der Fall und gerade ein Rollenspiel kann davon massiv profitieren. Die beiden Pillars of Eternity-Titel legten zusammen in deutlich mehr als 100 Stunden RPG ein derart interessantes Fantasy-Fundament, dass es wie ein Versprechen wirkte, als ich die enge Verwandtschaft zwischen Avowed und seinen isometrischen CRPG-Eltern erkannte. Ein Garant für eine Welt, die sich durchdacht, historisch und verlebt anfühlt. Irgendwie substanzieller, stabiler.

Ich verstehe den Schauplatz direkt besser, wenn ich weiß, dass ich immer noch in Eora bin, wenngleich in einem Teil weit im Norden davon. Auch in dem “Land der Lebenden” existieren die zivilisierten Völker in dem Wissen, dass die Seele eines Individuums eine reale, greifbare Energie ist, die nach dem Tod in einem anderen Körper reinkarniert. So real und greifbar, dass sich mit der Animantie eine eigene Wissenschaft darum dreht, ihre Natur zu erforschen.

Spannend ist auch, dass ich den Bewohnern von Eora – und eigentlich sogar meinem Protagonisten – eine entscheidende Erkenntnis voraus habe (hier folgen Spoiler für den ersten Teil von Pillars, den ich euch noch einmal sehr ans Herz legen möchte. Habt ihr noch vor, den nachzuholen, lest ihr bitte erst im nächsten Absatz weiter), denn ich weiß, dass ihre Götter nicht wirklich Teil des natürlichen Flusses des Lebens sind. Stattdessen wurden sie von einer uralten Zivilisation, den Engwithanern, mithilfe der titelspendenden “Säulen der Ewigkeit” erschaffen, um für Stabilität, Ordnung und Frieden unter den sechs verschiedenen Völkern zu sorgen.

Neues Land, vertraute Textur

Mit diesem Wissen durch die Welt von Avowed zu gehen, verleiht dem Abenteuer eine unmittelbar vertraute Ebene, wenn man über Pillars im Blick ist. Ich freue mich auch darüber, schon früh im Spiel auf einen “Wächter” zu treffen, denn in Pillars war ich selbst einer von ihnen. Diesmal jedoch bin ich als Gesandter des Kaisers von Aedyr unterwegs und darf in meinen Antworten auch einen Skeptiker geben, der der Praxis des Seelenlesens mit Argwohn gegenübersteht. Das ist eine interessante Perspektivverschiebung.

Natürlich gilt das auch fürs Optische. Mit dem Schritt von 2D hinter die Augen des Protagonisten sehen die Aumaua aus der Nähe noch viel mehr nach den fremdartigen Fischmenschen aus, die sie sind. Die Gottähnlichen, zu denen man in Avowed selbst gehört, wirken in der Nahansicht und der optionalen Third-Person-Perspektive noch ein wenig unheimlicher und jenseits meines Verständnisses, wie ein menschlicher Körper funktionieren sollte. Ein Wiedersehen, bei dem man Bekanntes auf neue Art erlebt, eben.

Aus der Draufsicht von damals gingen viele Details ein wenig verloren, genauso wie der Größeneindruck der Umgebungen, die im Blick nach oben natürlich gigantischer wirken können als aus der alten Icewind Dale-Perspektive. Wir sehen also nicht nur eine andere Ecke dieser Welt, sondern schauen auch aus einem anderen Blickwinkel auf sie, während der ausgefeilte Hintergrund Eoras uns wie ein Anker im Vertrauten hält.

Die offenen Arme einer gut definierten Welt

Gleichzeitig bleiben Spieler ohne Vorwissen nicht außen vor, denn als Fantasy-Szenario ist das Universum von Pillars und Avowed zwar eines der extravaganteren, weil es nicht so sehr im europäischen Mittelalter verhaftet ist. Es ist aber auch nicht so exotisch, dass man direkt davon abprallt und steckt voller charmanter, humorvoller Charaktere. Avoweds Fremdartigkeit wirkt deshalb, eher anziehend. Und an der Schärfe und Dichte, mit der die Geschichte von Eora skizziert ist, merken selbst Neulinge schnell, dass hinter der hübschen und mit viel Mut zu kräftigen Farben gesegneten Fassade auch eine Menge Substanz darauf wartet, dass man sich in sie vertieft.

Letztlich kann ich der Entscheidung, für Avowed auf dem aufzubauen, das vor mittlerweile einer Dekade einen guten Teil dazu beigetragen hat, dass wir heute noch regelmäßig ambitionierte, klassische Rollenspiele sehen, nur applaudieren. Die Entwickler konnten aus dem Vollen schöpfen, ihr Heimweh nach Eora in einem modernen, neuen Action-RPG kanalisieren und uns Spielende in eine umso reichhaltiger definierte Welt entlassen. Die “Säulen der Ewigkeit” – das ist schon dem Namen nach solides Fundament. Schön, dass Obsidian eine Chance bekam, etwas Schönes, Neues darauf zu bauen!

Avowed ist im Game Pass enthalten. Das sind Pillars of Eternity und Pillars of Eternity 2 übrigens auch. Mein Besuch im Deadfire-Archipel ist für die Zeit nach Avowed jedenfalls schon eingeplant.