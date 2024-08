Wild Bastards: "Der Tod ist kein Thema" - Das passiert, wenn ihr im Shooter-Strategie-Mix scheitert

Der Tod spielt im kommenden Wild Bastards keine große Rolle, zumindest nicht für euch.

Damit läuft das alles etwas anders als im Quasi-Vorgänger Void Bastards, wo beim Tod des Spielercharakters ein anderer Gefangener dessen Rolle einnahm und von vorne begann.

Wichtige Entscheidungen in Wild Bastards

"Der Tod ist kein Thema für die Outlaws in Wild Bastards", sagt Jon Chey, Mitgründer des Entwicklerstudios Blue Manchu Games, im Gespräch mit Eurogamer.de.

"Sie können jedoch verwundert werden. An diesem Punkt können sie nicht länger gespielt werden, es sei denn, man findet ein Elixier zur Wiederbelebung oder springt zum nächsten galaktischen Sektor (wodurch alle verletzten Outlaws geheilt werden)."

Um diesen Inhalt zu sehen, erlaube bitte targeting-Cookies. Cookie-Einstellungen verwalten

"Wenn alle Outlaws in der Gang verletzt werden, muss der Spieler einen Notfallsprung zurück zum Start des aktuellen Sektors machen", erläutert er. "Dadurch wird zwar die Gesundheit aller verletzten Outlaws wieder vollständig hergestellt, es bedeutet aber auch, dass eine bestimmte Menge an Fortschritt in diesem Sektor verloren geht – ebenso wie einige Ressourcen. Es ist also ein Rückschlag, doch man fängt nicht wieder komplett von vorne an."

Auf jeden Fall müsst ihr im Spiel die ein oder andere Entscheidung treffen. Unter anderem bestimmt ihr, welchem Upgrade-Pfad jeder Outlaw folgt und welche Planeten ihr in einem bestimmten Sektor besucht – und welche Outlaws ihr dorthin schickt.

Zu bedenken ist außerdem, wie viel Zeit ihr auf jedem Planeten verbringt und welche Items ihr mitnehmen möchtet. "Eine Risk-Reward-Entscheidung", sagt Chey. Ihr müsst auch bestimmte Beziehungen der Outlaws untereinander priorisieren und schauen, mit welchen Mods ihr sie ausstattet, um sie weiter zu verbessern.

Das Spiel ist der Quasi-Nachfolger von Void Bastards, von diesem hebt es sich jedoch in mehreren Punkten deutlich ab. Inspiriert wurde Wild Bastards dabei unter anderem vom LucasArts-Klassiker Outlaws.

Wild Bastards soll am 12. September 2024 für PC, PlayStation 5, Xbox Series X/S und Nintendo Switch erscheinen.