Wild Bastards: Zwei glorreiche Halunken, 2000 AD und ein LucasArts-Klassiker beeinflussten den Shooter-Strategie-Mix

Für das kommende Wild Bastards, ein Mix aus Shooter und Strategie, gab es eine Menge verschiedener Inspirationsquellen.

Dazu zählen unter anderem Spaghettiwestern wie Für eine Handvoll Dollar oder Zwei glorreiche Halunken. Doch es geht noch weit darüber hinaus.

Die Vorbilder für Wild Bastards

"Offensichtlich waren Spaghettiwestern (Für eine Handvoll Dollar, Zwei glorreiche Halunken) eine große Inspiration", erklärt Jon Chey, Mitgründer des Entwicklerstudios Blue Manchu Games, im Gespräch mit Eurogamer.de.

"Die 2000-AD-Comics, besonders aus den 1980er Jahren, etwa Strontium Dog und Nemesis the Warlock, waren ebenfalls wichtig im Hinblick auf ihre völlig übertriebenen Geschichten und Protagonisten."

Andere Filme, die das Team beeinflussten, sind zum Beispiel Mandy, für sein "jenseitiges Feeling und die intensive Farbpalette", oder High Plains Drifter für seinen "unheimlichen Ansatz in Bezug auf Western-Tropes". Weiterhin nennt er Battle Beyond the Stars für "seine Sci-Fi-Adaption der Geschichte von Die glorreichen Sieben/Die sieben Samurai" als Einfluss.

Was Videospiele angelangt, war LucasArts' Klassiker Outlaws eine Inspiration, der Titel habe "die Verwendung gegnerischer Sprache und das taktische Vorgehen stark beeinflusst".

Im Hinblick auf das Design der Outlaws, die man in Spiel rekrutieren kann, sollte jeder beziehungsweise jede von ihnen einen bestimmten Spielstil repräsentieren, aber auch "seltsam" aussehen.

"Ich meine nicht nur seltsam im Sinne von ungewöhnlich, sondern in dem Sinne, dass im Wild-Bastards-Universum die Vorurteile gegenüber Außenseitern sehr stark sind und die Outlaws alle Außenseiter sind", erläutert er.

"Keiner von ihnen ist ein 'normaler' Mensch - einige sind Roboter, einige sind Mutanten oder Menschen, die auf irgendeine Weise verändert wurden, und andere sind einfach nur Außerirdische aus einem anderen Teil der Galaxie. Aber sie sind alle seltsam und passen nicht ins Bild."

"Im Gegensatz dazu sind die Feinde alle entweder normale Menschen (mit Technologie, die ihnen besondere Fähigkeiten verleiht) oder synthetische Kreaturen, die oberflächlich betrachtet erdähnlichen Tieren ähneln. So sind beispielsweise Attentäter Menschen, die über einen persönlichen Teleporter verfügen, mit dem sie sich leicht neu positionieren und flankieren können. Stachelschweine sind kristalline Kreaturen, die auf einen Schuss mit einer Wolke aus zielsuchenden Stacheln reagieren."

Das Spiel ist der Quasi-Nachfolger von Void Bastards, hebt sich allerdings in mehreren Punkten deutlich von diesem ab.

Wild Bastards soll am 12. September 2024 für PC, PlayStation 5, Xbox Series X/S und Nintendo Switch erscheinen.