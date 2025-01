Wird die Switch 2 ein Verkaufsschlager? Analysten erwarten bis zu 4,3 Millionen Verkäufe in den USA und das allein im ersten Jahr

Nintendo bereitet sich auf die Einführung der Nintendo Switch 2 vor, die voraussichtlich dieses Jahr erscheinen soll. Analyst Mat Piscatella von Circana hat eine Verkaufsprognose veröffentlicht, die auf einen vielversprechenden Start der neuen Konsole hindeuten könnte. Dennoch wird Nintendo es schwer haben können, die PlayStation 5 als meistverkaufte Konsole dieses Jahr zuschlagen.

Starker Start für die Switch 2 erwartet

Circana prognostiziert, dass die Nintendo Switch 2 im Jahr 2025 über 4,3 Millionen Einheiten in den USA verkaufen könnte, sofern sie in der ersten Jahreshälfte erscheint. Dies würde etwa ein Drittel aller Konsolenverkäufe in den USA ausmachen (ohne PC-Portables). "In Anbetracht der Tatsache, dass eine Ankündigung in Kürze bevorzustehen scheint (aber wer weiß), gehe ich davon aus, dass Nintendos nächstes Hardware-Gerät im Jahr 2025 in den USA 4,3 Millionen Einheiten verkaufen wird (unter der Annahme, dass es im ersten Halbjahr auf den Markt kommt), was ungefähr ein Drittel aller in diesem Jahr verkauften Hardware-Einheiten von Videospielkonsolen ausmacht (ohne PC-Portables)", schrieb Piscatella auf Bluesky.

Die Nachfrage zum Start dürfte hoch sein, doch Piscatella weist darauf hin, dass es zu Lieferengpässen kommen könnte: "Nach einem anfänglichen Nachfrageschub wird es voraussichtlich noch mehrere Monate lang zu Hardware-Einschränkungen kommen. Und die verkauften Einheiten werden natürlich von den Fertigungsmöglichkeiten und dem Willen abhängen."

Die Erfolgsgeschichte der Nintendo Switch bietet eine gute Grundlage für die Einführung des Nachfolgers. Mit 46,6 Millionen verkauften Einheiten in den USA hat sie die PlayStation 2 überholt und ist nun die zweiterfolgreichste Konsole in den USA, nach dem Nintendo DS. "Mit 46,6 Millionen verkauften Einheiten bis zum heutigen Tag steht Switch auf Platz 2 aller verkauften Einheiten aller Videospiel-Hardware-Plattformen in den USA, hinter dem Nintendo DS", erklärte Piscatella.

Spekulationen über den Launch im Frühjahr

Nintendo plant, die Switch 2 spätestens bis Ende März 2025 offiziell vorzustellen, was dem Ende des aktuellen Geschäftsjahres entspricht. Gerüchte über eine mögliche Veröffentlichung im April 2025 wurden zuletzt durch ein Replikat der Konsole befeuert, das der Zubehörhersteller Genki auf der CES präsentierte.

Die Prognosen deuten darauf hin, dass Nintendo mit der Switch 2 einen weiteren großen Erfolg feiern könnte. Dennoch wird erwartet, dass die PS5 im Jahr 2025 ihre Spitzenposition behaupten wird. Neue Marktdaten von Circana, die Ende Januar veröffentlicht werden, könnten weitere Einblicke in die Konkurrenzsituation liefern.