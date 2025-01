Wird Sony im Februar eine State of Play abhalten? Switch-2-Leaker liefert Hinweise darauf, dabei könnten Death Stranding 2 und Ghost of Yotei im Mittelpunkt stehen

Eine neue State of Play von Sony könnte bereits im Februar 2025 stattfinden, wenn man den Aussagen des bekannten Leakers Nate the Hate Glauben schenkt. Das Format wird von vielen PlayStation-Fans gerne gesehen, da dort Sony regelmäßig neue Spielankündigungen, Trailer und Updates präsentiert. Besonders interessant ist, dass ähnliche Events in der Vergangenheit ebenfalls häufig im Februar abgehalten wurden, was die aktuellen Gerüchte zusätzlich unterstützt und vereinzelt schon für Vorfreude sorgt.

Ein Leaker als verlässliche Quelle

Nate the Hate schrieb kürzlich auf X, dass die Wahrscheinlichkeit hoch sei, dass eine neue State of Play im Februar stattfindet. Er ist unter anderem bereits dafür bekannt, die Ankündigung der Nintendo Switch 2 korrekt vorhergesagt zu haben. Zudem prognostizierte er, dass Halo: The Master Chief Collection 2025 für die PS5 erscheinen könnte. Seine Aussagen haben sich in der Vergangenheit häufig als zutreffend erwiesen, was ihn zu einer glaubwürdigen Quelle in der Community macht und die Gerüchte weiter befeuert.

Do you know anything about the next State of Play? 👉🏻👈🏻🤧 — Franz ⭐⭐⭐ (@Franzcito20190) January 16, 2025

Sonys Tradition, im Februar Events abzuhalten

Ein Event im Februar würde gut zu Sonys Tradition passen. In den letzten vier Jahren fanden regelmäßig State of Play-Events zu diesem Zeitpunkt statt. Diese Präsentationen umfassten sowohl große Spiele-Enthüllungen als auch kleinere Updates, die Fans weltweit verfolgten. Für einen möglichen Showcase 2025 könnten Titel wie Death Stranding 2: On the Beach und Ghost of Yotei im Fokus stehen. Beide Spiele sind für 2025 angekündigt und könnten mit neuen Trailern, Gameplay oder weiteren Details eine zentrale Rolle in der Veranstaltung einnehmen.

Typischerweise bietet eine State of Play eine abwechslungsreiche Mischung aus großen Enthüllungen und rund 15 bis 20 kleineren Updates. Damit dient das Event als Plattform für Triple-A-Blockbuster als auch für interessante Indie-Titel, die neue Spieler ansprechen könnten.

Zwar gibt es bisher keine offizielle Bestätigung von Sony, doch die Hinweise sind vielversprechend. Ein Showcase im Februar würde die Tradition fortführen und den Fans die Chance bieten, sich auf Neuigkeiten, Überraschungen und frische Trailer zu freuen.