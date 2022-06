Witchfire: Shooter startet demnächst in den Early Access

Das polnische Studio The Astronauts, geleitet von den Gründern der Painkiller- und Bulletstorm-Macher People Can Fly, hat im Rahmen des Summer Games Fest nach langer Funkstille mal wieder frische Spielszenen aus seinem ersten Projekt Witchfire gezeigt. Zu sehen waren kurze Actionszenen in den Mauern einer alten Festung sowie eine Mischung aus Shooter-Action und elementaren Fähigkeiten.

Abgesehen davon gaben die Entwickler bekannt, dass das Spiel demnächst in den Early Access starten wird.

Genauer gesagt könnt ihr das Spiel angeblich bereits im Epic Games Store vorbestellen - noch ist es dort zwar nicht auffindbar, aber das dürfte wohl nur eine Frage der Zeit sein. Ob es später auch auf anderen Plattformen erhältlich sein wird, geht aus dem Trailer nicht hervor.