Wizards Presents: Alle News zu Magic: The Gathering und Dungeons & Dragons im Überblick

Am Abend hat Wizards of the Coast seinen Livestream Wizards Presents ausgestrahlt, der vollgepackt mit Neuigkeiten zu Dungeons & Dragons und Magic: The Gathering war.

Dazu gehörte die Vorstellung neuer Produkte und ein Blick auf einzelne Zeitpläne, darunter größere Veränderungen für die Zukunft von Dungeons & Dragons.

Nachfolgend haben wir einen zusammengefassten Überblick für euch:

Dungeons & Dragons

Hier sind alle Neuigkeiten rund um Dungeons & Dragons:

One D&D : One D&D soll die nächste Generation von Dungeons & Dragons darstellen und ist der aktuelle Codename dafür. Erwarten könnt ihr aktualisierte Regeln, Abwärtskompatibilität zur fünften Edition sowie D&D Beyond als neue Plattform für euer D&D-Erlebnis. In der frühen Entwicklungsphase befindet sich derzeit ein neues und rein digitales D&D-Spielerlebnis, das auf der Unreal Engine 5 basiert und euch in einer virtuellen Umgebung spielen lässt. Playtests für One D&D starten ab sofort, Anmeldungen sind hier möglich.

: One D&D soll die nächste Generation von Dungeons & Dragons darstellen und ist der aktuelle Codename dafür. Erwarten könnt ihr aktualisierte Regeln, Abwärtskompatibilität zur fünften Edition sowie D&D Beyond als neue Plattform für euer D&D-Erlebnis. In der frühen Entwicklungsphase befindet sich derzeit ein neues und rein digitales D&D-Spielerlebnis, das auf der Unreal Engine 5 basiert und euch in einer virtuellen Umgebung spielen lässt. Playtests für One D&D starten ab sofort, Anmeldungen sind hier möglich. Drachenlanze: Schatten der Drachenkönigin: Ein neues D&D-Abenteuer erwartet euch in diesem Jahr, es spielt in der Welt von Krynn vor dem Hintergrund des Krieges der Lanze. Obendrein erscheint das Brettspiel Drachenlanze: Krieger von Krynn , beides könnt ihr miteinander kombinieren. Schatten der Drachenkönigin erscheint am 6. Dezember 2022 mit Standardcover und alternativem Cover, das es nur im Spielehandel gibt. Die Deluxe Edition mit Abenteuer, Brettspiel und exklusivem Dungeon Master Screen folgt am 28. Februar 2023. Und wenn ihr Schatten der Drachenkönigin via dndstore.wizards.com vorbestellt, erhaltet ihr bereits am 22. November Zugang via D&D Beyond.

Das 35-jährige Jubiläum des Dunkelelfen-Helden Drizzt feiert man mit neuen Covern für die Legend-of-Drizzt-Romane von R.A. Salvatore. Zugleich bietet das Hintergrundinfos zu Kreaturen, Waffen, Feinden und mehr. Außerdem gibt es bald einen Webcomic über Drizzt, der die Geschichte um den Helden weiter ausbauen soll. Das Programm für 2023: Für das Jahr 2023 stehen folgende D&D-Abenteuer auf dem Programm:

Für das Jahr 2023 stehen folgende D&D-Abenteuer auf dem Programm: Winter 2023 – Keys from the Golden Vault : Diese kurzen Abenteuer befassen sich mit ausgefeilten Raubzügen, man bezeichnet es als Oceans' Eleven trifft D&D.

Frühjahr 2023 – Bigby Presents: Ruhm der Giganten: Dieses Begleitbuch zu Fizbans Schatzkammer der Drachen vom vergangenen Jahr beschäftigt sich mit Riesen.

Sommer 2023 – Das Book of Many Things: Hier erwartet euch eine Sammlung von Kreaturen, Orten und weiteren Extras, die mit dem geheimnisvollen Deck der vielen Dinge verbunden sind.

Sommer 2023 – Phandelver-Kampagne: Die verlorene Mine von Phandelver wird zu einer vollständigen Kampagne "mit kosmischem Horror" erweitert.

Herbst 2023 – Planescape: Ihr könnt Sigil, die Stadt der Tore, erkunden. Zu erwarten sind ein Handbuch zum Setting, ein Bestiarium und ein Kampagnenbuch.

Magic: The Gathering

Weiter geht es mit den Neuigkeiten zu Magic: The Gathering. Auch hier erwartet euch einiges:

Warhammer 40.000: Im Rahmen der Universes-Beyond-Produkte erscheinen vier Commander-Decks zu Warhammer 40.000, ebenso gibt es vier Sol-Ringe, die einzelnen Fraktionen zugeordnet sind: Menschen, Tyraniden, Necrons und Chaos. Die Sammler-Edition umfasst ausschließlich Foilkarten und führt den besonderen Surge-Foilkartendruck ein.

Im Rahmen der Universes-Beyond-Produkte erscheinen vier Commander-Decks zu Warhammer 40.000, ebenso gibt es vier Sol-Ringe, die einzelnen Fraktionen zugeordnet sind: Menschen, Tyraniden, Necrons und Chaos. Die Sammler-Edition umfasst ausschließlich Foilkarten und führt den besonderen Surge-Foilkartendruck ein. Der Herr der Ringe: Geschichten aus Mittelerde: Zu Universes Beyond gehört auch Der Herr der Ringe. Im dritten Quartal 2023 spielt ihr mit Frodo, Aragorn und dem Rest der Gemeinschaft und macht euch auf den Weg zum Schicksalsberg. Mithilfe von 18 Einzelkarten könnt ihr etwa ein umfangreiches Artwork für die Schlacht auf den Pelennor-Feldern zusammensetzen. Auch für MTG Arena erscheint es später im nächsten Jahr als Alchemie-Set.

Zu Universes Beyond gehört auch Der Herr der Ringe. Im dritten Quartal 2023 spielt ihr mit Frodo, Aragorn und dem Rest der Gemeinschaft und macht euch auf den Weg zum Schicksalsberg. Mithilfe von 18 Einzelkarten könnt ihr etwa ein umfangreiches Artwork für die Schlacht auf den Pelennor-Feldern zusammensetzen. Auch für MTG Arena erscheint es später im nächsten Jahr als Alchemie-Set. Doctor Who: Eine weitere Universes-Beyond-Kooperation betrifft Doctor Who. Hier erwarten euch Commander-Decks, Sammler-Booster und Secret-Lair-Drops, die die 60-jährige Geschichte des Franchise abdecken.

Eine weitere Universes-Beyond-Kooperation betrifft Doctor Who. Hier erwarten euch Commander-Decks, Sammler-Booster und Secret-Lair-Drops, die die 60-jährige Geschichte des Franchise abdecken. 30 Jahre Magic: 2023 feiert Magic seinen 30. Geburtstag, los geht es mit dem Magic-30-Event vom 28. bis 30. Oktober auf der EXPO im World Market Center in Las Vegas. Spezielle Aktionen erinnern an die Geschichte von Magic und nur in lokalen Spieleläden finden Sonderaktionen statt.

2023 feiert Magic seinen 30. Geburtstag, los geht es mit dem Magic-30-Event vom 28. bis 30. Oktober auf der EXPO im World Market Center in Las Vegas. Spezielle Aktionen erinnern an die Geschichte von Magic und nur in lokalen Spieleläden finden Sonderaktionen statt. Dominarias Bund: Später in diesem Jahr kehrt ihr mit Dominarias Bund dorthin zurück, wo alles begann. Dominaria ist die Heimat des ersten Magic-Sets von 1993. Die Veröffentlichung ist für den 9. September geplant.

Später in diesem Jahr kehrt ihr mit Dominarias Bund dorthin zurück, wo alles begann. Dominaria ist die Heimat des ersten Magic-Sets von 1993. Die Veröffentlichung ist für den 9. September geplant. Sets für 2023: Auch hier gab es schließlich noch einen Vorgeschmack auf das, was euch 2023 erwartet:

Auch hier gab es schließlich noch einen Vorgeschmack auf das, was euch 2023 erwartet: Krieg der Brüder: Setzt den Phyrexia-Geschichtenbogen im November fort.

Phyrexia: Alles wird eins: Erscheint im 1. Quartal 2023.

Marsch der Maschine: Schließt die Geschichte im 2. Quartal 2023 ab.

Marsch der Maschine: Der Nachhall Erscheint ebenfalls im 2. Quartal 2023, soll offene Fragen beantworten und euch grundlegende Veränderungen des Magic-Universums erforschen lassen.

Wilds of Eldraine: Im 3. Quartal 2023 kehrt ihr nach Eldraine zurück, dieses Set wurde von klassischen Märchen inspiriert.

Lost Caverns of Ixalan: Das Jahr wird im 4. Quartal 2023 mit Piraten, Dinosauriern und Vampiren abgeschlossen.