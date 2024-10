Wo bleibt Marathon? Bungie sagt, dass alles nach Plan verläuft

Neben Destiny 2 arbeitet Entwickler Bungie auch an Marathon. Der Sci-Fi-PvP-Extraktions-Shooter soll sich auf einem guten Weg befinden, so heißt es in einem Entwickler-Update von Game Director Joe Ziegler.

So steht es um Bungies Marathon

In einem neuen YouTube-Video, das gestern veröffentlicht wurde, geht es ganze neun Minuten um Marathon und der Entwicklungsstand des Spiels, das im Mai des vorigen Jahres angekündigt wurde.

Um diesen Inhalt zu sehen, erlaube bitte targeting-Cookies. Cookie-Einstellungen verwalten

Ziegler sagt im Update, dass sie noch kein Gameplay von Marathon zeigen können. Trotzdem sei Marathon "auf dem richtigen Weg". Zumindest ein paar Eindrücke, in Form von Konzeptzeichnungen, zeigte der Game Director den Zuschauern. Dafür sollen die Spieltests 2025 erweitert werden.

Während der gesamten Entwicklungszeit kam es leider zur Verzögerung von Marathon, weshalb das Spiel nicht mehr wie ursprünglich geplant 2024 erscheint.

"Wo stehen wir gerade, was die Entwicklung dieses Spiels angeht? Nun, in den letzten paar Jahren haben wir das Spiel sehr stark verändert und ziemlich intensiv iteriert, und während dieser Zeit haben wir mit vielen Spielern getestet, mit vielen Spielern wie euch und auch mit Entwicklern", so Ziegler.

"Es ist einfach unglaublich toll, und ich bin sehr dankbar, wenn ich darüber nachdenke, denn es gibt so viele Leute, die dazu beigetragen haben, indem sie uns sagten: 'Hey, das hier ist scheiße' oder 'das hier ist toll'. Das hat uns wirklich dabei geholfen, das Spiel zu diagnostizieren, zu analysieren, zu formen und auf großartige Weise zu verändern."

"Wo das Spiel im Moment steht, gibt es eine Vielzahl verschiedener Dinge in unterschiedlichen Stadien innerhalb des Spiels. Einige Dinge sind schon etwas vollständiger, wie zum Beispiel unsere Umgebungen, die sich langsam aber sicher zu einem wirklich schönen Ganzen zusammenfügen", so Ziegler weiter.

"Einige der Charaktermodelle haben wir überarbeitet, so dass sie sich langsam zusammenfügen, aber sie sind noch nicht ganz fertig. Unsere Gegnermodelle befinden sich noch in einem frühen Stadium, wir arbeiten also noch daran, dass sie gut aussehen, und ein paar der Gegenstände sind noch nicht ganz fertig."

"Es ist also noch etwas früh, um euch alles in einem Stück zu zeigen, aber wie ihr bemerkt habt, und wie viele von euch wissen, wenn ihr mit der Spieleentwicklung vertraut seid, sind all diese Dinge auf dem richtigen Weg."

In der Mitte des Jahres 2025 will Bungie dann endlich mehr zu ihrem neuen Extraction-Shooter enthüllen.