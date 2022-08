Wo Long: Fallen Dynasty: Erster Gameplay-Trailer zeigt Kämpfe und Gegner

Team Ninja hat einen ersten Gameplay-Trailer zu Wo Long: Fallen Dynasty veröffentlicht.

Dieser lässt euch unter anderem einen Blick auf die Kämpfe und Gegner in dem kommenden Soulslike werfen.

Nioh + Bloodborne = Wo Long

An dem Spiel, das während des Xbox und Bethesda Showcase im Juni angekündigt wurde, arbeiten die Produzenten Fumihiko Yasuda (Nioh) und Masaaki Yamagiwa (Bloodborne).

Somit wisst ihr auch in etwa, was euch ungefähr in Wo Long: Fallen Dynasty erwartet.

Weitere Meldungen zu Wo Long: Fallen Dynasty:

Wo Long spielt zur Zeit der drei Königreiche und lässt euch in von Martial Arts inspirierten Kämpfen gegen Dämonen kämpfen.

Erscheinen soll Wo Long: Fallen Dynasty 2023 für PC, Xbox-Konsolen (jeweils auch im Game Pass) und PlayStation-Konsolen.

Solltet ihr auf der Tokyo Game Show sein: Dort ist Wo Long: Fallen Dynasty am Stand von Publisher Koei Tecmo anspielbar.