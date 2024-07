Wochenend-Deals auf Steam: Dragon's Dogma 2, Palworld und vieles mehr günstiger

Auf Steam gibt es an diesem Wochenende eine ganze Reihe an Angeboten.

Unter anderem könnt ihr dort Titel wie Dragon's Dogma 2 und Palworld günstiger bekommen.

So spart ihr am Wochenende auf Steam

Dragon's Dogma 2 ist um 20 Prozent reduziert und kostet euch 51,99 Euro. Auch die Deluxe Edition ist günstiger und wird für 59,99 Euro verkauft. Unterdessen ist Palworld für 21,74 Euro und somit 25 Prozent günstiger zu haben.

Weitere Wochenend-Deals umfassen den Third-Person-Shooter Evil West, den ihr für 17,49 Euro (65 Prozent günstiger) bekommt, sowie Square Enix' NieR: Automata in der Game of the YoRHa Edition für 15,99 Euro (60 Prozent reduziert).

Abseits dessen gibt es noch eine Rabattaktion zum Dragon-Ball-Franchise, bei dem viele Spiele im Preis reduziert sind. Weiterhin lassen sich verschiedene Titel von Aspyr zum günstigeren Preis erwerben.

Ist da etwas für euch dabei?