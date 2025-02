Kein großer PlayStation Showcase im Sommer? Einem Insider zufolge könnte Sony stattdessen auf eine kleinere State of Play setzen

Sony hat sich angeblich noch nicht entschieden, ob an in diesem Sommer einen großen PlayStation Showcase ausstrahlt oder ob man auf eine kleinere State of Play setzt.

Nach Angaben von Giant Bombs Jeff Grubb diskutiert man bei Sony Interactive Entertainment derzeit intern darüber, welchem Format man den Vorzug gibt.

Zwei Möglichkeiten

Bei einer State of Play stehen üblicherweise kleinere Ankündigungen und Spiele von Drittherstellern im Fokus, bei einem PlayStation Showcase konzentriert man sich hingegen stärker auf First-Party-Games.

"Sie könnten immer noch ein paar spannende Ankündigungen machen und die Erwartungen für 2026 anheizen", sagt Grubb zu Sonys Marketingplänen.

Was gibt es zu sehen?

"Intern hört es sich so an, als ob sie darüber debattieren und hin und her schwanken, ob sie in diesem Sommer einen vollwertigen Showcase oder eine weitere State of Play veranstalten sollen. Aber sie erwägen einen Showcase."

"Und wenn sie sich für einen Showcase entscheiden, bedeutet das, dass sie eine Menge zu besprechen haben werden. Und zu diesem Zeitpunkt würde man auf jeden Fall Wolverine und eine Menge anderer Spiele erwarten, die nächstes Jahr herauskommen könnten."

Letzter Showcase fand 2023 statt

Der bislang letzte PlayStation Showcase fand im Jahr 2023 statt, damals kündigte man mehrere Spiele für die PlayStation 5 und PlayStation VR2 an, darunter Metal Gear Solid Delta.

Zuletzt hatte Sony in dieser Woche eine neue State of Play ausgestrahlt. Im Zuge dessen wurden zum Beispiel Spiele wie Housemarques Saros, Days Gone Remastered und Tides of Annihilation angekündigt, ebenso gab man das Release-Datum von Borderlands 4 bekannt.

Weiterhin teilte das Unternehmen in dieser Woche, dass weltweit mittlerweile 75 Millionen Exemplare der PS5 ausgeliefert wurden.