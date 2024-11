World of Tanks Blitz bringt neues Event mit deadmau5 - Das erwartet euch in der Weihnachtszeit

Wargaming hat ein neues Event mit dem Elektro-Musiker deadmau5 in World of Tanks Blitz angekündigt und will damit die Weihnachtszeit einläuten.

Beim Event "deadmau5 in the House" erwartet euch demnach eine "spektakuläre Weihnachts-Tanzparty".

Verschiedene deadmau5-Belohnungen in World of Tanks Blitz

"deadmau5 ist nicht nur einer der einflussreichsten elektronischen Musiker, sondern auch ein leidenschaftlicher Gamer, was diese Zusammenarbeit zu einer perfekten Kombination macht", heißt es.

Die Kooperation beginnt bereits heute mit der Veröffentlichung eines Videos, in dem der neue Track "Familiars" zu hören ist. Der Song ist ab dem 29. November 2024 auch auf digitalen Musikplattformen verfügbar.

Um diesen Inhalt zu sehen, erlaube bitte targeting-Cookies. Cookie-Einstellungen verwalten

"Im Trailer entflieht deadmau5 seiner Realität am Set und verwandelt sich in seine ikonische, mau5headpersona, um das Kommando über seinen eigenen Panzer zu übernehmen. Er begibt sich auf eine spannende Reise durch die Stadt und verwandelt eine triste Stadtlandschaft in eine pulsierende, bunte Urlaubsmetropole."

Am 2. Dezember 2024 beginnt dann die Pre-Party, die schließlich in das Hauptevent übergeht und dann bis zum 26. Dezember 2024.

Unter anderem könnt ihr euch dabei folgende Belohnungen sichern:

mau5tank: ein maßgeschneiderter deadmau5- Panzer, beladen mit Musik-Equipment, Lautsprechern, Lichtern und Lasereffekten

Eine Reihe einzigartiger Tarnungen, von denen eine - Blink Camo - von deadmau5s berüchtigtem Nyanborghini Purracan inspiriert wurde

3 exklusive Masken, die die Helmsilhouette von deadmau5 mit speziellen Designs zeigen

2 neue deadmau5-themenbezogene Quests

Zusätzlich dazu bekommt ihr während des Events noch zahlreiche weitere Sammelobjekte.

"World of Tanks Blitz war schon immer wild, rebellisch und furchtlos", kommentiert Thaine Lyman, General Manager bei MS-1 Studio, Wargaming. "Dieses Jahr werden wir die Dinge aufmischen und unseren Spielern einen frischen Twist für die Feiertage geben. deadmau5 bringt seinen elektrisierenden Stil mit und verleiht World of Tanks Blitz einen ganz neuen Vibe."