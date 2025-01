World of Tanks Blitz steigt auf die Unreal Engine 5 um, verbessert die Physik und ihr könnt die Zukunft des Mobile-Games mitgestalten

Wargaming hat ein Reforged-Update für sein Mobile-Game World of Tanks Blitz angekündigt.

Mit diesem wird das Spiel auf Epics Unreal Engine 5 umsteigen, was unter anderem ein großes Grafik-Upgrade verspricht.

Neue Grafik für World of Tanks Blitz

Wargaming bezeichnet es als "das bedeutendste Update in der Geschichte des Spiels" und es geht hier nicht alleine um ein Grafik-Upgrade.

Neben der verbesserten Grafik erwarten euch demnach auch noch eine verbesserte Physik, ein überarbeitetes Fortschritts- und Kommandanten-System und mehr.

"Die in der Unreal Engine 5 verfügbaren Tools beschleunigen die Entwicklung, verbessern das Gameplay und ermöglichen eine visuelle Mischung aus Realismus und Fantasie", heißt es. Technisch könnt ihr etwa mit dynamischer Beleuchtung, neuen Partikeleffekten und realistischeren Bewegungen der Panzer rechnen.

In Bezug auf die Kommandanten gibt es eine Vielzahl an neuen Crew-Leadern, während Fahrzeuge in thematische Gruppen unterteilt werden. Das soll es einfacher und angenehmer machen, die Fahrzeugsammlung zu erweitern.

Weiter heißt es: "Beliebte Schlachtfelder werden mit verbesserter Grafik, Wettereffekten und verfeinerten Kartenlayouts wiedergeboren, um das Spielgefühl zu verbessern und neue Taktiken zu ermöglichen."

Bisherige Spielfortschritte bleiben davon unberührt, wodurch man einen nahtlosen Übergang gewährleisten möchte. Ihr könnt das neue Update im Zuge eines ersten Ultra-Tests ab dem 24. Januar 2025 testen, wobei weitere Tests auch anschließend geplant sind. Auf dieser Seite könnt ihr euch dafür anmelden.

"Dies ist ein großer Meilenstein für die World of Tanks Blitz-Community", sagt Thaine Lyman, General Manager von MS-1, Wargaming. "In den letzten zwei Jahren hat das gesamte MS-1-Team hart daran gearbeitet, ein Update zu liefern, das das Spiel transformiert, neue Möglichkeiten für Innovationen eröffnet und ein modernisiertes, visuell atemberaubendes Erlebnis bietet, während es dem treu bleibt, was die Spieler am meisten lieben. Wir laden alle dazu ein, Teil dieser neuen Reise zu sein!"