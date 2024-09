World of Tanks: Hagelsturm-Update bringt neue leichte Panzer, neuen Battle Pass und mehr

Mit Hagelsturm ist ein neues Update auf Version 1.26 für World of Tanks jetzt verfügbar.

Es bringt wieder eine Reihe neuer Inhalte mit sich, unter anderem tschechoslowakische leichte Panzer mit neuer Feuermechanik.

Acht überarbeitete Karten

Bei den neuen Panzern handelt es sich um vier schnelle Flankierer, darunter der Tier X Vz. 71 Tesák. Überarbeitet wurden zudem die Fahrzeuge Bat.-Châtillon 25 t, M48 Patton und K-91.

"Die High-Tier-Panzer verfügen über einzigartige Autokanonen, die Tausende von Schüssen pro Minute abfeuern und damit eine neue Schussmechanik zu World of Tanks bringen", heißt es.

Indes wurden acht Karten überarbeitet, um das Gameplay darauf zu verbessern. Drei weitere verfügen nun über Zufallsereignisse. Es wird etwa das zentrale Werk in Pilsen bombardiert, auf dem Berg in Malinovka stürzt ein Flugzeug ab und in Karelien verschüttet ein Felssturz die Landschaft.

"Die Verbesserung der Besatzungsvorteile, die über mehrere Jahre hinweg erhebliche Änderungen erfahren haben, findet in diesem Update ihren vorläufigen Abschluss", teilt Wargaming mit. "Von nun an kann jedes Crewmitglied bis zu sechs Perks erlernen, und die danach verdienten XP ermöglichen es den Spielern, universelle Trainingshandbücher zu erhalten. Neben diesen Verbesserungen finden die Spieler neue und neu ausbalancierte Vorteile, Bonusvorteile und mehr."

Zu guter Letzt beginnt die letzte Battle-Pass-Saison des Jahres, inspiriert vom Waffenträger-Universum. Mehr Infos zum Update findet ihr auf der offiziellen Webseite.