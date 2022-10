World of Warcraft Dragonflight: Mit dem Pre-Patch breiten die Drachen langsam ihre Flügel aus

Der erste von zwei Vorbereitungpatches für World of Warcraft Dragonflight ist da und bringt schon jetzt neue Inhalte, die euch mit auf die Reise zu den Dracheninseln begleiten.

Die Drachen machen sich zum Abflug bereit

Ein neues Talentsystem wartet auf alle Spieler. Hier gibt es neue Talentbäume und Spezialisierungen, die sich leichter erstellen, speichern und konfigurieren lassen. Eure Talente könnt ihr überall und kostenlos ändern - auch ohne Ruhebereich oder Foliant. Eine Ausnahme besteht, und zwar mitten im Kampf. Verlernte Talente werden außerdem besser markiert.

Auch die Benutzeroberfläche und das HUD wurden überarbeitet, damit diese für mehr Spieler einfacher zugänglich sind und sich noch individueller anpassen lassen. Ihr habt dabei die Wahl zwischen einem klassischen Design und einem modernen Look.

Mehr zu World of Warcraft Dragonflight:

World of WarCraft: Dragonflight: Erste Pre-Expansion-Patch-Phase beginnt nächste Woche

WoW Dragonflight Alpha: Rufer der Dracthyr – Die neue Klasse bringt einige Besonderheiten mit

World of Warcraft Dragonflight Alpha: Drachenreiten ist soooo gut, Blizzard kann das normale Fliegen löschen

Ab sofort ist es jedem Volk möglich als Magier, Priester oder Schurke zu spielen. Das gilt auch für Spieler, die die nächste Erweiterung nicht besitzen. Auch neue Erfolge und einige weitere Verbesserungen gehören zum Patch. Hier könnt ihr die genauen Notizen nachlesen.

Um diesen Inhalt zu sehen, erlaube bitte targeting-Cookies. Cookie-Einstellungen verwalten

Da die vierte Season offiziell beendet ist, wagt Blizzard außerdem einen Blick in die Zukunft. Am 16. November kommt direkt die nächste Ladung an Inhalten, die für den Dragonflight-Release am 29. November 2022 vorbereitet.

Mit der zweiten Inhaltswelle könnt ihr die Rufer der Dracthyr kombinieren, erhaltet mit der verbotenen Insel ein neues Startgebiet, sich dem neuen Uldaman-Dungeon stellen und die neuen Ursturm-Ereignisse überleben.