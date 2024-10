WoW: Alle Feierkisten und ihre Fundorte für den Erfolg "Kistenversicherungskaufmann"

Die versteckten Feierkisten in WoW sind ein Teil der Feierlichkeiten zum 20. Jubiläum von World of Warcraft und ebenfalls zu den Geheimnissen und Rätseln des Geburtstagsevents . Im Grunde sind die Feierkisten eine Neuauflage der "Gemeinschaftlichen Gerüchte" vom "Geheimnisse von Azeroth Event", nur mit dem Unterschied, dass man diesmal keine vergrabenen Säckchen, sondern verschwundene Feierkisten sucht. Selbige sind überall in der Spielwelt von Azeroth versteckt und können mit Hinweisen, die Blizzard im Spiel oder auf den sozialen Medien von WoW versteckt, aufgespürt werden. Findet ihr Feierkisten, gibt es als Belohnung "Bronzedrachenfeierabzeichen" und Fortschritte für den zugehörigen Erfolg Kistenversicherungskaufmann , für den ihr 6 Kisten finden sollt. Nachfolgend zeigen wir euch, wo ihr die Hinweise von den Entwicklern findet, wie ihr sie richtig deutet und wo ihr die 11 versteckten Feierkisten finden könnt

Feierkiste 1: Zuldazar

Den Hinweis auf die erste Feierkiste liefert uns die freiwillige Assistentin der Gästebetreuung, Alyx, die ihr auf der rechten / nördlichen Seite im zentralen Pavillon vor den Höhlen der Zeit in Tanaris, Kalimdor findet (Koordinaten: 63.0 50.2). Sprecht ihr die Draenei-Dame an und bittet sie um härtere Herausforderungen - lasst euch von der Meldung "Diese Handlung kann nicht rückgängig gemacht werden" bei der Bestätigung nicht ins Bockshorn jagen – pinnt sie euch die Nachricht "Feuchte Lösegeldforderung" an die obere linke Ecke des Schwarzen Brettes, das direkt links neben ihr steht.

Schnappt euch die Feuchte Lösegeldforderung von der Pinnwand und lest euch den kurzen Text durch. Darin sind viele Hinweise enthalten, der Wichtigste davon ist der Name Gerald. Der wird zwar den wenigsten etwas sagen, nach einem kurzen Check bei WoWhead weiß man aber, dass es sich um eine Muschel handelt, die im Fluss nahe der "alten Kaimauer" von Dazar'alor zu finden ist. Also ab zur alten Battle for Azeroth-Hauptstadt in Zuldazar.

In Zuldazar fliegt ihr zum unteren Ende des großen Wasserfalls des Königsflusses. Bereits vom Felsen auf der Sandbank aus könnt ihr Gerald unter Wasser erkennen (Koordinaten 54.3 54.3). Wenn ihr zur Muschel hinabtaucht, könnt ihr sie allerdings nicht öffnen, da sie "fest verschlossen" ist. Um sie zu öffnen, müsst ihr weiter hinab, bis zum Grund tauchen, wo ihr die beiden Tortollaner Nikto und Klaatu findet. Fragt nicht, wieso sie sich für diesen Geschäftsort entschieden haben, auf jeden Fall hat Nikto (Koordinaten: 54.2 54.6), das, was ihr braucht: Muschelgräber. Kauf ein Exemplar des Drinks und schwimmt damit zu Gerald.

Interagiert mit der Muschel und nutzt nun die Option Haltet den Muschelgräber vorsichtig hin … und schon gibt Gerald eine Triefende Feierkiste frei. Sammelt sie ein, was die gleichnamige Quest "Triefende Feierkiste" startet. Um die Quest abzuschließen, müsst ihr nur noch zurück zu Alyx und ihr die Kiste überreichen, dann gehören zwei Bronzedrachenfeierabzeichen euch.

