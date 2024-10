World of Warcraft feiert 20. Jubiläum: Champions von Azeroth, versammelt euch!

Blizzard kündigt große Feierlichkeiten zum 20. Jubiläum von World of Warcraft an. Mit viel Vorlauf präsentieren wir euch alle Events, Aktivitäten und Belohnungen, die ihr während des mehrmonatigen Festes mitnehmen könnt.

World of Warcraft wird 20 Jahre alt

Wenn ein Spiel Geburtstag feiert, sind es üblicherweise die Fans, die Geschenke erhalten. So auch bei World of Warcraft, denn ohne Community wäre das Spiel gar nicht erst so alt geworden. 20 Jahre sind schon eine ziemliche Ansage in der sonst so schnelllebigen Unterhaltungslandschaft.

Am 23. Oktober fällt der Startschuss für das Geburtstags-Event. Erst am 7. Januar 2025 ist es vorbei. Ihr könnt also tage-, wochen-, ja sogar monatelang von den Aktivitäten und Belohnungen profitieren. Dafür müsst ihr euch nur vor den Höhlen der Zeit in Tanaris einfinden und einen Charakter mitbringen, der bereits Level 10 erreicht hat. Dann holt ihr euch die Quest "Eine weitere zeitige Einladung" ab, um an den Festlichkeiten teilzunehmen.

In diesem langen Zeitraum gibt es Platz für viele Aktivitäten. Wirklich viele. Zunächst könnt ihr während des Events eine neue Währung verdienen, die Bronzedrachenfeierabzeichen. Diese könnt ihr für Gegenstände ausgeben, die noch in eurer Sammlung fehlen.

Außerdem könnt ihr am Schlachtzug der Schwarzfelstiefen teilnehmen, ikonische Transmog-Vorlagen sammeln oder euch auf eine Zeitwanderung durch klassische World of Warcraft-Dungeons begeben. Auch ein neues Reittier, kosmetische Gegenstände und weitere Goodies warten darauf, von euch erspielt zu werden.

Außerdem gibt es Festlichkeiten bei der Höhle der Zeit oder ihr könnt in "Chromies Kodex" ein neues Abenteuer erleben, das die Zeit krümmt und biegt. Geheimnisse, harte Weltbosse, wie Sha des Zorns und Archavon den Steinwächter, PvP-Action mit "Korraks Rache", eine Reise zurück ins Alteractal und nostalgische Handelsposten hat Blizzard ebenfalls organisiert.

Zusammen mit Patch 11.0.5 kommen außerdem Aktualisierungen der Klassenbalance, neue Quests und die Erweiterung des Volkes der Dracthyr, die euch sechs neue Kampfklassen bringt, darunter Priester, Schurke und Magier. Mehr zum Jubiläum könnt ihr im offiziellen Blogbeitrag von Blizzard lesen.