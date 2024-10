WoW: Alle Rätsel und Geheimnisse zum 20. Jubiläum von World of Warcraft gelöst

In World of Warcraft laufen die Feierlichkeiten zum 20. Jubiläum und zu deren Rahmenprogramm gehören auch neue Rätsel und Geheimnisse, die als eine Art Hommage oder Fortsetzung zu den Geheimnissen von Azeroth gedacht sind. Jede Woche könnt ihr "Alyx" dabei helfen, ein neues Gästemysterien zu lösen und gestohlene Kisten zu finden. Als Belohnung winken Spiel, Spaß und neue Titel und Spielzeuge. Wie das Ganze funktioniert und wie ihr die Rätsel lösen könnt, erfahrt ihr nachfolgend.

Ihr könnt die Rätsel entweder sofort lösen, wenn sie live gehen, oder aber auch erst später, wenn ihr Zeit / Lust dazu habt. In dem Fall sammeln sich halt ein paar Rätsel an, die ihr dann alle der Reihe nach abarbeiten könnt.

Das Ganze ist in wöchentliche Etappen unterteilt. Jeden Montag gibt es einen neuen Schwung an Rätseln und Geheimnisse. Die ersten Rätsel sind ab Montag, dem 28. Oktober 2024, verfügbar. Das nächste Kapitel kommt dann am Montag, dem 4. November 2024, hinzu und immer so weiter, bis das Event endet (7. Januar 2025).

Die Geheimnisse rund um die Gästebetreuung der Feierlichkeiten zum 20. Jubiläum sind quasi eine Fortsetzung / Hommage an die Geheimnisse von Azeroth aus dem letzten Jahr, die sich als sehr beliebt erwiesen haben. Daher gibt es nun eine etwas kleinere Version davon mit neuer Story zum 20. Jubiläum.

Soweit bislang bekannt, sind die Rätsel, Geheimnisse und die damit verbundenen Belohnungen nur bis zum Ende des Events im Spiel verfügbar. Das Geburtstagsevent läuft aber vom 23. Oktober 2024 bis 7. Januar 2025, es ist also mehr als genug Zeit, um alle Rätsel zu lösen. Es ist denkbar, dass die Rätsel in Zukunft (z.B. bei jedem WoW-Geburtstag) wieder zurückkehren, damit Spieler die Gelegenheit haben, sie abzuschließen.

Was sind Feierkisten?

Falls ihr die "Geheimnisse von Azeroth" miterlebt habt, erinnert ihr euch sicher noch an die vergrabenen Säckchen. Die Feierkisten sind ihr Gegenstück dazu beim 20. Jubiläum. Falls euch das alles nichts sagt: Neben den wöchentlichen Geheimnisse-Quests im Spiel gibt es auch noch "Feierkisten", die überall in der Spielwelt von World of Warcraft versteckt sind. Insgesamt gibt es elf dieser Feierkisten gibt es, ihr müsst aber nur 6 davon finden, um den Erfolg "Kistenversicherungskaufmann" abzuschließen.

Der Haken an der Sache ist, dass die Kisten ausgezeichnet und wirklich überall in jeder Zone von Azeroth versteckt sein können. Es gibt keine Quests dazu, die einem dabei helfen, diese Kisten zu finden. Dafür gibt es Hinweise, die im Spiel oder auf den offiziellen Kanälen von Blizzard – also im WoW-Forum, WoW @ Twitter (jetzt ja "X") und WoW @ Instagram - zu finden sind.

Das Ganze ist mehr oder weniger ein Rätsel an die gesamte Community, die die versteckten Hinweise und kryptischen Botschaften der Entwickler finden und richtig deuten muss, um die Verstecke zu finden. Der Schwierigkeitsgrad ist nicht ohne, aber kein Vergleich zu den großen Community Secrets für die geheimen Reittiere.

Zurück zum WoW: Geheimnisse zum 20. Jubiläum Inhaltsverzeichnis