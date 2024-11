WoW: Incognitro, das Unentzifferbare Teufelsrad – so bekommt ihr das Rätsel Mount

Incognitro, das Unentzifferbare Teufelsrad ist das neue Rätsel Mount, das ihr euch anlässlich der Feierlichkeiten zum 20. Jubiläum von World of Warcraft (auch nach dem Event noch) holen könnt. Ihr müsst dafür eine ganze Reihe von relativ schwierigen Rätseln lösen, die euch quer durch ganz Azeroth (und umgebende Welten) schicken. Wir verraten euch nachfolgend, welche Schritte notwendig sind, um alle Teile für das neue Secret Mount zusammenzubekommen, wie die Rätsel funktionieren und wie ihr das Felcycle Mount am Ende freischaltet.

Im nächsten Schritt müsst ihr Incognitro in Karazahn finden und es freischalten. Dafür gilt es, weitere zwölf Rätsel zu lösen, die es durchaus in sich haben. Diese sind als Uhr-Rästel bekannt, Genaueres dazu erfahrt ihr im nächsten Punkt. Ursprünglich wurden alle Aufgaben und Rätsel über mehrere Tage und Wochen hinweg freigeschaltet und entziffert, mittlerweile könnt ihr aber alles in einem Rutsch erledigen, wenn ihr das wollt.

So funktionieren die Uhr-Rätsel bei den Säulen vor Incognitro in den Katakomben von Karazhan

Wenn ihr das erste Mal Incognitro am Ende der Katakomben von Karazahn findet, ist die Freude nur von kurzer Dauer, denn leider könnt ihr das Rätsel-Mount noch nicht mitnehmen. Davor müsst ihr nämlich noch eine ganze Reihe weiterer Rätsel lösen – zwölf um genau zu sein. Diese Rätsel werden durch die zwölf Säulen verdeutlicht, die rund um das Felcycle Mount stehen.

Da diese Rätsel nicht durch zugehörige Quests gelöst werden, sondern einfach nur durch bestimmte Interaktionen mit bestimmten Gegenständen an bestimmten Orten, hat sich die WoW-Secret-Community darauf verständigt, die Säulen in Uhrzeiten einzuteilen (mit Blickpunkt vom Eingang aus) und die zugehörigen Rätsel entsprechend als 1-Uhr-Rätsel, 2-Uhr-Rätsel etc. zu bezeichnen. So kann man die einzelnen Rätsel besser zuordnen.

Die Rätsel an sich sind recht unterschiedlich, starten aber in den Katakomben von Karazahn. Dafür sind die unzähligen Objekte in den Katakomben zuständig - Kisten, Statuen, Tränke, Schriftrollen, Bücher, Tiere und so weiter -, mit denen ihr interagieren könnt. Für die Lösung der Rätsel müsst ihr zu allen möglichen Orten in der Spielwelt von WoW.

Jedes Rätsel besteht aus mehreren Schritten. Wie weit ihr ein Rätsel bereits gelöst habt, seht ihr anhand von kleinen leuchtenden Kugeln, die rund um eine Rätsel-Säule schwirren. Seht ihr der kleinen eine große leuchtende Kugel oben auf einer Rätsel-Säule, bedeutet dies, dass das Rätsel vollständig gelöst wurde. Sowie ihr ein Rätsel löst, werden weitere Hinweise zu den anderen Rätseln freigeschaltet.

Grundsätzlich spielt keine Rolle, in welcher Reihenfolge ihr die Rätsel löst. Ihr könnt auch gleichzeitig an mehrere Rätsel arbeiten, wenn ihr bei einem Rätsel nicht weiterkommt. Sämtlicher Fortschritt, den ihr bei den Incognitro-Rätseln erzielt, wird auf eurem Charakter gespeichert und geht nicht verloren, wenn ihr Karazahn verlasst, andere Dungeons betretet oder resettet, euch ausloggt und so weiter.

