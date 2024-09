World of Warcraft: Musikgruppe bringt ikonische Melodien auf diese Schweizer Bühne

Zum 20-jährigen Jubiläum von World of Warcraft hat sich die Schweizer Epic Music-Produktionsgruppe Helvepic etwas ganz Besonderes ausgedacht. Mit über 190 Künstlern bringt die Gruppe die ikonischen Melodien aus World of Warcraft auf die Bühne.

Nostalgische Klangreise nach Azeroth

"World of Warcraft: 20 Years of Music" lautet der Titel des Musik-Events. Insgesamt wird es vier Konzerte geben, alle in der Schweiz. Diese finden vom 27. bis zum 29. September 2024 im Théatre de Beaulieu statt.

Die Musik soll zum Erinnern einladen und dazu eure Ohren in Nostalgie zu baden. Dazu hat die Musikgruppe den Gospelchor Madrijazz und den klassischen Chor Ardito eingeladen. Das Filmmusikorchester 21st Century Orchestra aus Luzern begleitet das Ensemble.