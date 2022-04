World of Warcraft: Neue Erweiterung Dragonflight lässt euch als Drachenhybriden spielen

Blizzard hat Details zur kommenden Erweiterung Dragonflight enthüllt, bei der ihr zu den Dracheninseln reist, auf Drachen reitet und generell kaum Wünsche für Drachenfans offen lässt.

Dracheninsel, Drachenreiten, Drachenhybride...

Die Dracheninseln sind die Urheimat der Drachen, von denen World of Warcraft wirklich viele mächtige Exemplare zu bieten hat. Von eisigen Wüsten bis hin zu Magmagebieten haben die üppigen Inseln viel unterschiedliches Terrain zu bieten.

Vegetation ist durch Wälder und Küstengebiete geboten. Auch eine nette Startzone sowie Dungeons und Schlachtzüge erwarten euch auf den Inseln, die nur so vor Energie zu strotzen scheinen.

Auch die Evoker von Drachtyr, die neue spielbare Hybridklasse, ist auf den Inseln zuhause. Die Klasse startet auf Stufe 58 und kann sich sowohl Horde als auch Allianz anschließen.

Und warum nun Hybrid? Nun ja, da es sich bei Drachenflug um eine Drachenerweiterung handelt, wird es euch sicher nicht überraschen, wenn ich euch erzähle, dass die Evoker sich in eine drakonische Form verwandeln können wenn sie kämpfen. Eine humanoide Form steht ihnen außerhalb der Gefechte zur Verfügung.

Als Evoker habt ihr die Wahl euch auf das Austeilen von Schaden oder auf das Heilen zu spezialisieren.

Flugsystem mit Skill

Hier ist mit den Drachen aber noch längst nicht Schluss. Natürlich gibt es einen anpassbaren Drachenbegleiter und die Möglichkeit mit einem neuen Flugsystem auf den geflügelten Echsen durch die Lüfte zu reiten.

Dieses System lässt euch die Flugfähigkeit aufrüsten und kann etwa die Fluggeschwindigkeit erhöhen oder euch längere Distanzen fliegen lassen.

Abseits der mächtigen Drachen hat Blizzard sich vorgenommen mit Dragonflight einige bestehende Mechaniken zu verbessern. So etwa das Talentsystem, die Berufe und die Benutzeroberfläche.

Wann genau die Erweiterung erscheint, steht noch nicht fest. Sicher ist aber, dass Blizzard vor der Veröffentlichung noch eine Opt-in-Alpha laufen lassen will. Mehr Informationen dazu gibt es auf der offiziellen Website.

Weitere Neuigkeiten aus dem Hause World of Warcraft betreffen die Klassik-Version des Spiels. Hier dürfen sich die Spieler über die Neuauflage von Wrath of the Lich King aus dem Jahr 2008 freuen.