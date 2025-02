World of Warcraft Patch 11.1: Wie sich Lorenhall in TWW einfügt und wie es mit den Goblins weitergeht

Zum Start von World of Warcraft: The War Within Patch 11.1 "Lorenhalt" hatten wir erneut die Möglichkeit, an einer großen Fragerunde teilzunehmen, bei der sich Mark Kelada (Assistant Lead Quest Designer) und Emily Berger (Senior Software Engineer) den Fragen von rund zwei Dutzend europäischer Journalisten zu allen möglichen Themen rund um Lorenhall und Season 2 gestellt haben. Welche Informationen wir dabei erhalten, erfahrt ihr auf dieser Seite. Wie üblich, wenn so viele WoW-Fans eine Stunde Zeit für Fragen bekommen, kommt dabei ziemlich viel Text zusammen. Wir haben das Ganze daher nachfolgend etwas sortiert und in grobe Themenschwerpunkte gegliedert, damit ihr euch besser zurechtfindet und die Infos bekommt, die euch interessieren.

Lorenhall und Goblins

In Patch 11.1 besuchen wir die Hauptstadt der Goblins, gibt es dort spezielle Aktivitäten, die einzigartig für diese Stadt sind?

Mark Kelada: Sehr viele sogar. Viele der Outdoor-Aktivitäten ähneln in Bezug auf Design und Philosophie dem Theater-Event auf der Insel von Dorn, das sehr stark in die urbane Kultur eingebettet und ein Teil davon ist. In Lorenhall selbst gibt es einige Features, wie zum Beispiel das Eingehen einer Allianz mit einem bestimmten Goblinkartell, das eine große Auswahl an verschiedenen Weltquests in der Zone bietet. Wir haben auch Nebenjobs, bei denen Spieler an andere Orte gehen und Dinge für andere Kartelle erledigen können, mit denen Sie keine Allianz eingegangen sind.

Über "F.A.H.R.E.N" gibt es das Event "Versand und Logistik" und als eine zusätzliche Ebene "Dynamischen Preisgestaltung", bei dem Spieler kleine Aufgaben im Auto für Bonusbelohnungen erledigen können. Alternativ kann man das auch mit dem normalen Bodenreittier erledigen. Wir überlassen den Spielern die Wahl, sich in dieser Hinsicht so zu engagieren, wie sie es möchten.

Eine dieser Aufgaben ist es, einer alten Dame über die Straße zu helfen. Dann tauchen plötzlich ihre Rivalen aus dem Nichts auf, die den gehäkelten Schal der Dame haben wollen und die es abzuwehren gilt und so weiter. Es sind Dinge wie diese, die wirklich in den Humor und den Wahnsinn der Goblin-Kultur eingebettet sind. Man kann auch in Müllcontainern wühlen oder weggeworfene Dosen und kleine Schrotthaufen in der Zone finden und diese gegen Kosmetika eintauschen. Wir haben also viele Dinge, die einzigartig für Lorenhall sind und die diesen ganz bestimmten Goblin-Flair haben.

Gibt es bei den Goblin-Kartellen bestimmte Vorteile oder tiefergreifende Weiterentwicklungen in der Story für Spieler, die einer Fraktion über lange Zeit treu bleiben?

Mark Kelada: Vorteile? Absolut! Vieles davon wird auf kosmetische Dinge hinauslaufen, die man zeigen kann, wie: „Oh, ich bin bei Bilgewasser ehrfürchtig geworden, ich bekomme die rote Farbe für mein Auto, ich bekomme am Ende der Ruf-Belohnungen ein Fraktionsreittier“ und so weiter. Auf diese Weise kann man seine Loyalität gegenüber den verschiedenen Kartellen ausdrücken. Die Entwicklung der Geschichte ist dagegen eher die Geschichte von Patch 11.1 und den verschiedenen Goblin-Kartellen, die in der Gesellschaft von Lorenhall existieren.

Die Goblin-Stadt Lorenhall wird als neonbeleuchtetes, chaotisches Handelsimperium beschrieben. Was inspirierte euch zum vertikalen Design?

Mark Kelada: Das Design von Lorenhall entstand durch Orte in der realen Welt, die wir uns angeschaut haben, um uns inspirieren zu lassen; aber eher nach dem Motto: „Was macht eine Stadt zu einer Stadt?“. Hohe Gebäude sind einer der auffälligsten Unterschiede zu offenen Gebieten. Und nachdem Goblins unter der Erde leben, ist es nur logisch, dass sie in die Höhe statt in die Breite bauen, da der Platz selbst ein begrenzender Faktor ist.

Immer wenn wir an einem Gebiet wie Lorenhall arbeiten, wollten wir sicherstellen, dass man sich beim Betrachten der Orte so fühlt, als wäre man in einer Metropole. Diese Art der Darstellung von Goblins ist etwas ironisch, da sie selbst so klein sind und ihre Gebäude so groß, doch wir wollten zeigen, dass es ihnen egal ist. Sie werden das bauen, was sie zur Unterstützung ihrer Bemühungen brauchen, seien es ihre Erfindungen, Sprengstoffe oder was auch immer.

Wie spiegelt Lorenhall und die Einbeziehung von Systemen wie F.A.H.R.E.N. die Goblin-Kultur jenseits ihres typischen Humors wider?

Mark Kelada: Was die Einbeziehung von Systemen von F.A.H.R.E.N. angeht, so ergab es beim Planen der Stadt und beim Betrachten von Inspirationsquellen aus anderen Momenten mit Goblins in Warcraft und World of Warcraft einfach sehr viel Sinn. Es fühlte sich einfach so an, als wäre jetzt der richtige Zeitpunkt dafür, so etwas zu machen. Es ist ähnlich wie bei WoW: Dragonflight. Dort hatten wir es mit Drachen zu tun, also ergab es Sinn, das Drachenreiten einzuführen. Genauso macht es Sinn, sich ein Auto zu nehmen und zu sehen, was wir damit in den Straßen von Lorenhall unternehmen können.

Was die Widerspiegelung der Goblin-Kultur jenseits ihres typischen Humors angeht: Vieles davon wird während der Hauptkampagne zum Ausdruck kommen. Eines der Dinge, an denen wir wirklich hart gearbeitet haben, war, die Goblins als Volk greifbarer zu machen. Ich glaube, die Spieler haben oft gesehen, dass sie Städte aus Kisten zaubern oder sich Haie mit Lasern auf den Kopf setzen und sich dann denken, okay, ich verstehe, worum es geht, aber mit welchen Dingen kann ich mich als Person identifizieren? Gute Geschichten haben oft Charaktere, mit denen man sich identifizieren kann, und deshalb wollen wir sicherstellen, dass sich die Leute in einem der Charaktere wiedererkennen können.

Dies gilt besonders für Charaktere wie Gazlowe, dessen Charakterentwicklung wir im Laufe der vielen Jahre seit seiner Einführung in Battle for Azeroth miterlebt haben. In Azj-Kahet gibt es nun ein Wiedersehen und die Frage, wie sieht die Version von Gazlowe jetzt aus? Wie sieht es für jemanden aus, der beim Aufbau von Orgrimmar geholfen hat, aber nie wirklich nach Lorenhall zurückgekehrt ist? Man geht auf diese Art von Charakteren ein, die man seit vielen Jahren kennt, und verleiht ihnen etwas mehr Tiefe, sodass man eine Verbindung zu ihnen aufbaut und verstehen kann, woher sie kommen und was sie wollen.

