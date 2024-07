World of Warcraft: Pre-Patch bereitet Spieler jetzt auf The War Within vor

Blizzard steckt mitten in den Vorbereitungen zu The War Within und veröffentlicht jetzt einen Pre-Patch. Die Erweiterung für World of Warcraft erscheint am 27. August 2024.

So macht Blizzard WoW für The War Within fit

Bevor die Erweiterung erscheint, kommt heute schon ein neuer Schub an Funktionen und Inhalten. So wird Dragonflight Teil des Basisabonnements und wird nicht mehr als eigenständige Erweiterung angeboten und Blizzard führt einige Änderungen für die Klassen ein.

Dazu kommen noch Änderungen, die es euch erleichtern, eure Charaktere zu verwalten, sowie eine Kriegsmeutenbank, die mehr Platz für Erfolge und Ruf bietet und auch noch einen neuen Charakterauswahlbildschirm ins Spiel bringt.

Auch das Himmelsreiten, das zuerst mit Dragonflight unter dem Namen "Drachenreiten" eingeführt wurde, erweitert die Anzahl an Reittieren, die mit diesem System genutzt werden können. Das normale Fliegen - also das ohne Drachen - wird künftig als "statisches Fliegen" bezeichnet.