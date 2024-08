World of Warcraft: Steelseries bringt limitierte Gaming-Kollektion heraus

Golden, prunkvoll und vollgepackt mit Gaming-Features. Steelseries und Blizzard zeigen das Ergebnis ihrer Kooperation. Es ist ein Set bestehend aus Maus, Tastatur, Mauspad und Headset im edlen schwarz-goldenen World-of-Warcraft-Look.

The War Within für den Schreibtisch

Perfekt zum Start von The War Within bringen Steelseries und Blizzard die limitierte Kollektion an den Start. Sie enthält das geniale Arctis Nova 7 Wireless-Headset, das im langweiligen Schwarz auf meinen Ohren liegt, während ich tippe, der Aerox 9 Wireless Gaming-Maus, dem QcK XXL-Mauspad, der SteelSeries Artisan Keycap und den Booster-Paketen bestehend aus Kopfbügel und Lautsprecherplatten.

Wer das Set kauft, erhält natürlich auch passende kosmetische Gegenstände für World of Warcraft. Das Headset bringt euch das Reittier "Grinsender Häscher", den Begleiter "Lil'Flameo" erhaltet ihr beim Kauf der Maus und das Mauspad, die Tastenkappen und die Booster-Packs bringen euch jeweils das Reittier "Kampfschildkröte".

Die Kollektion könnt ihr ab dem 24. September 2024 in den Shops von Steelseries und Blizzard finden. Das Headset kostet euch 219,99 Euro, die Maus 169,99 Euro, das Mauspad erhaltet ihr für 45,99 Euro, die Keycap kommt 89,99 Euro und das Booster-Pack für das Headset 39,99 Euro.