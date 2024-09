Neue Schlachtschiffe, Clan-Gefechte und mehr: World of Warships feiert den neunten Geburtstag

Wargaming feiert das neunte Jubiläum von World of Warships unter anderem mit dem Aquatica-Messe-Event und einem neuen Hafen.

Bei den entsprechenden Feierlichkeiten könnt ihr euch unter anderem neue Belohnungen sichern.

Feierliche Inhalte und Belohnungen

Neu ist der Planeta-Aquatica-Hafen, während ihr euch Festtagsmarken verdienen und gegen Belohnungen eintauschen könnt. Dazu gehören der Premium Tier VIII US-Kreuzer Rochester, eine Reihe von Containern, Aquatica-Marken für den neuen Aquatica-Markt, Verbrauchsboni, Abzeichen und Flaggen.

Weiterhin ist eine neue Puzzlesammlung mit 60 Teilen verfügbar, die ihr in "Schlacht von Pasa De Patria"-Containern findet. Könnt ihr das Puzzle fertigstellen, erhaltet ihr den historischen und einzigartigen panamerikanischen Kommandanten Joaquim Marques Lisboa als Belohnung.

Gleichzeitig beginnt der Early Access für panamerikanische Schlachtschiffe, genauer gesagt erhaltet zur Zugang zur Ipiranaga, Los Andes und Libertad , die "alle mit leistungsstarken Haupt- und Sekundärwaffen, verbessertem Verbrauchsmaterial 'Reparaturmannschaft' und Kampfanweisungen ausgestattet sind".

Gleichzeitig wird eine Reihe französischer Zerstörer nun über den Forschungsbaum verfügbar sein. Alle Spielerinnen und Spieler erhalten Zugang zu den Schlachtschiffen Tier V L'Adroit, Tier VI Duchaffault, Tier VII Le Hardi, Tier VIII L'Adventurier, Tier IX Orage und Tier X Cassard.

Am 5. September 2024 beginnt eine neue Saison der Ranglistenkämpfe, am 9. September 2024 starten neue Keilereien und am 11. September 2024 geht es mit Saison 27 der Clan-Gefechte los.

Abseits dessen passieren auch in World of Warships: Legends Dinge. Ab dem 9. September 2024 erwarten euch neue Inhalte, etwa die neue Kampagne "Sturm der Renaissance". Für deren Abschluss könnt ihr den Tier VIII Premium-Kreuzer Michaelangelo erhalten, ebenso gibt es neue paneuropäische Zerstörer im Early Access, darunter Tier IV Muavenet, Tier V Stord, Tier VI Grom und Tier VII Split.

Die Patch Notes findet ihr hier für World of Warships und hier für World of Warships: Legends.