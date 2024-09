Worms Armageddon: Anniversary Edition im Test - Ich liebte es früher und ich liebe es heute umso mehr

Gelungene Modernisierung des Originals von 1999, noch immer wunderbar spielbar und mit GBC-Version und Interaktivem Museum als schönen Boni.

Hach, Worms! Es ist (zumindest auf den ersten Blick) so simpel, aber gleichzeitig so unterhaltsam. Erst recht, wenn man es mit Freundinnen und Freunden gemeinsam spielt. Aber auch ganz alleine hatte ich damals über Jahre hinweg mit den Wurmkriegen meinen Spaß. Das gilt besonders für Worms Armageddon, das im Jahr 1999 erschien und für mich bis heute den besten Teil der Reihe darstellt. Umso erfreuter war ich darüber, dass Team17 und Digital Eclipse vor einigen Monaten die Worms Armageddon Anniversary Edition angekündigt haben. Und dahinter steckt weit mehr als nur eine einfache Portierung auf moderne Systeme!

Worms Armageddon: Anniversary Edition Release: 25.09.2024

Erhältlich für: PS5, Xbox Series X/S, Nintendo Switch, PS4, Xbox One

Getestete Version: Xbox Series X

Genre: Strategie

Entwickler: Digital Eclipse / Team17

Preis: ca. 25 Euro

In den jüngsten Jahren war Digital Eclipse unter anderem für Retro-Projekte wie Teenage Mutant Ninja Turtles: The Cowabunga Collection, Atari 50: The Anniversary Celebration und The Making of Karateka verantwortlich. Im Gegensatz zu manchen davon konzentriert man sich hier nur auf ein einzelnes Spiel, lässt bei diesem aber einiges an Liebe und Details einfließen.

Eine kleine Geschichtsstunde

Insofern versteht sich die Anniversary Edition von Worms Armageddon zugleich als eine Art von Geschichtsstunde. Das gilt einerseits für das Spiel an sich. Ich schrieb es letztens schon beim Test zur Reforged Edition von Baphomets Fluch: Es sieht so aus, wie es in der Erinnerung schon immer war. Was natürlich nicht stimmt.

Zugegeben, Worms ist visuell nicht das anspruchsvollste Spiel, dennoch sieht die Neuauflage knackscharf aus und in einer Auflösung von 4K habt ihr so ziemlich das gesamt Schlachtfeld auf einmal im Blick. Schade fand ich nur, dass kein Zoom möglich ist. Wer etwas weiter vom Bildschirm entfernt sitzt, muss also schon genauer hingucken, gerade bei Kanten und präzisen Bewegungen. Je nach Plattform gibt es natürlich verschiedene Auflösungen und außerdem noch ein paar Filter, Quality-of-Life-Verbesserungen sowie eine überarbeitete Benutzeroberfläche. Kurz gesagt ist die Anniversary Edition die am besten aussehende Version des Spiels, die ihr kriegen könnt.

Die Geschichtsstunde geht indes noch weiter. Unter anderem ist zum Beispiel die voll spielbare Game-Boy-Color-Version von Worms Armageddon enthalten. Ein nettes Extra, um vielleicht mal reinzuschauen und das Spiel auf eine nochmals andere Art zu erleben, langfristig wird euch das aber eher nicht vor den Bildschirm locken. Hinzu kommt außerdem noch ein interaktives Museum, das sich mit der Geschichte der Serie befasst. Hier lest ihr Hintergrundinfos, seht Artworks und bekommt ein paar Videos beziehungsweise Interviews zu sehen. Ein schönes Extra für alle, die sich für solche Sachen interessieren.

Worms Armageddon Anniversary Edition - Screenshots 1 of 8 Attribution

Worms in seiner puren Form

Ein Grund, warum Worms Armageddon nicht nur von mir geschätzt wird, ist, dass es einfach Worms in seiner puren 2D-Form auf seinem Höhepunkt darstellt. Keine Fahrzeuge und Geschütze wie in Worms WMD, keine Klassen und keine verschiedenen Wasserflächen wie in Worms Revolution. Nur die Würmer, ihre Waffen, Kisten und die verteilten Minen. Möglichst wenig Ablenkung oder andere Dinge, auf die ihr achten müsstest, außer dem Wind. Perfekt!

Ich liebe es auch wegen seiner unvorhersehbaren Runden. Ihr könnt noch so perfekt spielen, am Ende passiert euch ein dummer Fehler und macht eure gesamte Strategie zunichte. Was anderen genauso gut passieren kann. Wenn man etwa denkt, dass der Granatenwurf genau ins Schwarze treffen wird, nachdem man 20 Sekunden an der Richtung und Geschwindigkeit gefeilt hat, die explosive Fracht dann aber an einer klitzekleinen Ecke abprallt und euch selbst vor die Füße fliegt. Oder ein Bazooka-Schuss, bei dem man den Wind falsch einschätzt und der dann ebenfalls einen selbst oder befreundete Würmer ins Verderben reißt.

Es sind solche Momente, in denen man gerade gemeinsam vor dem Bildschirm herzhaft lacht. Schadenfreude ist manchmal einfach die schönste Freude. Das genaue Gegenteil davon sind die Augenblicke, in denen ihr einen Angriff ausführt und dadurch eine Kette von Ereignissen in Gang setzt. Der getroffene Wurm fliegt zum Beispiel auf eine Mine, erleidet zusätzlichen Schaden, wird dadurch zu einem Mitstreiter geschleudert und beschädigt diesen noch dazu, weil er sich bei seinem Ableben in die Luft springt. Ist zwar viel Zufall dabei, doch man klopft sich in diesen Augenblicken gerne selbst auf die Schulter. Im Kern ist Worms Armageddon ziemlich einfach zu spielen, aber die richtigen Winkel zu treffen, sich in die richtigen Positionen zu bringen und gleichzeitig gegnerischen Beschuss zu vermeiden, das erfordert schon Überlegungen und Strategie. Und genau das macht es so spannend und immer wieder anders, abhängig davon, gegen wen ihr spielt.

Übrigens könnt ihr online zu sechst gegeneinander spielen. Echtes plattformübergreifendes Cross-Play gibt es zwar leider nicht, aber innerhalb der gleichen Konsolenfamilie könnt ihr zumindest über Plattformen hinweg spielen.

Individueller Wurmkrieg

Ein Highlight des Spiels waren schon immer seine Anpassungsmöglichkeiten. Ihr könnt Matches bis ins Detail anhand verschiedener Einstellungen spezifizieren, eigene Karten erschaffen und obendrein noch eigene Teams mit unterschiedlichen Namen, Grabstein-Designs oder Akzenten erstellen. Es macht noch mehr Spaß, seine Freundinnen und Freunde auch namentlich in die Luft zu sprengen. Auf der anderen Seite seid ihr innerhalb von Sekunden in einem Match drin, wenn ihr einfach nur eine schnelle Partie spielen möchtet. Ganz so, wie es euch beliebt.

Für Solo-Spielerinnen und -Spieler gibt es den Trainingsmodus und die Kampagne aus dem Original. Hier macht ihr euch mit einzelnen Items vertraut und eure Fähigkeiten werden bei verschiedenen Herausforderungen auf die Probe gestellt. Definitiv einige gute Option für Neulinge, um sich mit bestimmten Aspekten vertraut zu machen. Erfahrene Wurmkrieger sollten damit keine Probleme mehr haben und es ist auch nicht das, was den größten Anreiz hier ausmacht.

Das einzige Problem ist in mancher Situation, und das gilt gerade für Neulinge, dass man sich gerne noch einmal die Steuerung anschauen möchte. Was aber innerhalb eines laufenden Matches tatsächlich nicht möglich ist, ihr müsst dazu ins Hauptmenü zurück gehen. Das hätte man durchaus anders lösen können, etwa als einblendbares Fenster. Aber nun gut, es ist kein riesiger Kritikpunkt und nach ein paar Runden hat man die Steuerung verinnerlicht, eine hilfreiche Ergänzung wäre es dennoch gewesen.

Worms Armageddon: Anniversary Edition - Fazit

Ich habe mich sehr gefreut, als Team17 die Anniversary Edition von Worms Armageddon ankündigte. Es ist mein Lieblingsteil der Serie, mit dem ich damals in meiner Jugend viel Zeit verbrachte. Und ich habe noch immer die Big Box davon im Keller stehen. Die Modernisierung steht dem Spiel sehr gut zu Gesicht und ich freue mich zugleich über die GBC-Version und das interaktive Museum als Extras. Es ist Worms in seiner reinsten 2D-Form und der Höhepunkt der Serie. Es gibt nur wenig zu kritisieren und für einen relativ genügsamen Preis könnt ihr hier in nostalgischen Erinnerungen schwelgen. Mehr noch: Das macht noch heute viel Spaß, erst recht mit Freundinnen und Freunden und einer gehörigen Portion Schadenfreude, wenn ihr ihnen eine Heilige Handgranate um die Ohren feuert. Hallelujah!

Worms Armageddon: Anniversary Edition PRO CONTRA Schöne Modernisierung des Originals

Verschiedene Filter und Quality-of-Life-Verbesserungen

Viele Anpassungsmöglichkeiten im Spiel

GBC-Version und Interaktives Museum als Bonus

Tolles Spiel für Matches gegen Freundinnen und Freunde Kein Zoom möglich

Keine Möglichkeit, im Match die Tastenbelegung anzuzeigen

Ihr könnt Worms Armageddon: Anniversary Edition im PlayStation Store, im Microsoft Store und im Nintendo Switch eShop kaufen.