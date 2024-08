WoW: Geschlossenes Auktionshaus hat wieder geöffnet!

Update: Seit 15:00 Uhr ist das Auktionshaus wieder verfügbar, teilweise reagiert es aber beim öffnen etwas träge (könnte auch an der hohen Anzahl an Spielern liegen).

Wenn ihr euch aktuell in World of Warcraft einloggt und das Auktionshaus besuchen wollt, werdet ihr unerfreulicherweise feststellen, dass das Auction House down ist. Sprecht ihr einen Auktionator an, öffnet sich zwar das AH-Fenster, allerdings bekommt ihr sofort die Meldung „Das Auktionshaus ist zurzeit geschlossen. Bitte versuche es später wieder.“ sowie einen „Interner Auktionsfehler“ im AH-Fenster.

Schon seit dem Release von World of Warcraft: The War Within hatte das Auktionshaus mit starken Verzögerungen beim Suchen, Kaufen und Erstellen von Angeboten zu kämpfen und diese Probleme nahmen tagtäglich auch immer mehr zu – teilweise reagierten Auktionäre überhaupt nicht mehr – weshalb die Entwickler nun das Auktionshaus vorübergehend komplett deaktiviert haben, um nach dem Fehler zu suchen.

Es scheint aber fast so, als ob die Entwickler selbst nicht ganz genau wissen, was mit dem AH los ist. Es gibt zwar einen Post im WoW-US-Forum vom 29. August, indem Community Manager „Kaivax“ erklärt, dass man sich über die Probleme mit dem Auction House in WoW im Klaren ist und man nach einer Lösung sucht, allerdings war hier noch davon die Rede, dass das AH läuft – was mittlerweile nicht mehr der Fall ist. Man beabsichtigt, sich zu melden, wenn es zur Situation etwas Neues zu berichten gäbe. Seit dieser Nachricht gibt es aber leider keine weiteren Details und auch keinen Zeitplan, wann das Auktionshaus in WoW wieder läuft.

Als Betroffener könnt ihr selbst nicht viel tun. Wenn ihr unbedingt etwas loswerden wollt, müsst ihr es wohl über die alte „WTS XYZ“-Methode im Handelschat anbieten, ansonsten bleibt nur abwarten und hoffen, dass die Entwickler das Problem schnell finden und beheben.