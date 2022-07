WoW Dragonflight Alpha: Rufer der Dracthyr – Die neue Klasse bringt einige Besonderheiten mit

Sowohl für die Drachen- als auch für die Humanoidenform lassen sich unzählige Faktoren für das Aussehen bestimmen, wie man sie sonst nur aus Hardcore-RPGs kennt: Hautfarben (Haupt- und Nebenfarbe), Gesichtsform, Schnauzte, Hörner, Hornfarbe, Horn-Schmuck, Farbe des Horn-Schmucks, Ohrenform, Kopf-Kamm, Wangenform, Wangenknochen, Hals-Kamm, Augenfarbe, Augenform, Musterung der Schuppen und so weiter und so fort. Je nach Option gibt es mehr als 20 verschiedene Optionen, es sollte also für wirklich jeden etwas dabei sein.

Dracthyr Talentverteilung: Selbst die Spezialisierung lässt sich spezialisieren

Insgesamt stehen den Dracthyr 43 Klassen-Talente sowie 35 Verheerung-Talente (Schadensausteiler), respektive 37 Bewahrung-Talente (Heiler) mit teilweise mehreren Stufen und Fähigkeiten-Picks (1 von 2 möglichen aktiven oder passiven Fähigkeiten) zur Auswahl. Vieles ist unumgänglich, doch bei genauerem Hinsehen kann man sich innerhalb der Talentbäume noch weiter für bestimmte Situation spezialisieren.

Beispielsweise konzentriert sich die linke Hälfte des DD-Talentbaumes auf (rote) Feuer-Zauber, während die rechte Hälfte die (blauen) Eiszauber abdeckt. Feuer bringt mehr DOTs und AOE mit, dafür ist man mit Eis etwas mobiler, kann Gegner verlangsamen und haut massiven Direkt-Schaden raus. Natürlich kann man auch einen Misch-Build zusammenklicken, doch dann fehlen am Ende oft Punkte für die großen Talente oder man muss auf einige tolle Boni verzichten.

WoW Dragonflight Alpha: Der Verheerung-Taltenbaum der Rufer der Dracthyr lassen eine weitere Spezialisierung auf rote oder blaue Zauber zu.

Letztlich ist die Talentverteilung mit den überarbeiteten Talentbäumen nichts mehr, das man in 10 Sekunden runter klickt. Vor allem nicht, wenn man keinen Plan hat, wie man die Skills in MoSCoW einordnen soll (MoSCoW = Must have / Should have / Could have / Will not have). Aber genau das ist ja auch der Sinn von einem richtigen Talentbaum, den die Community schon lange fordert. Man klickt und liest sich also durch und nimmt die Skills mit, die am meisten Sinn ergeben - die Theorycrafter werden die richtigen Skills sicher bald ausloten. Ist auch keine große Sache, denn man kann seine Talentverteilung so wie bisher jederzeit in einer Ruhezone oder mit einem Umskillbuch (Foliant des ruhigen Gemüts) ändern.

Besonders erfreulich: Mit dem neuen Talentsystem kann man verschiedene Talentverteilung als Loadouts für alle möglichen Dinge wie PvP, PvE, Outdoor-Content, Instanzen, Gruppen- und Raid-Aktivitäten, Bosse und so weiter abspeichern und laden (nur in Ruhezone oder mithilfe eines Umskillbuch). So etwas kennt man bislang nur von Add-ons, die teilweise mehr schlecht als recht funktionieren. Laut Patrick Dawson soll es beim Release auch fertige Talente-Pre-Sets für alle Klassen und Specs geben. Wer also erst einmal keine große Lust auf Talentverteilung hat, kann mit seinem Twink auch einfach loslegen und die Feinheiten unterwegs austüfteln.