WoW Dragonflight: Die Geschichte, Lage und Größe der Dracheninseln

Mit der neuen Erweiterung World of Warcraft Dragonflight wird endlich die Geschichte der Dracheninseln ins Rampenlicht gerückt. Obwohl die Heimat der Drachen zu den ältesten Teilen der Warcraft-Saga gehören und ursprünglich sogar als Zone in WoW Vanilla geplant waren, erfährt man in World of Warcraft leider nicht allzu viel über die Dracheninseln. Nur in ein paar Büchern zur Warcraft-Geschichte finden sie Erwähnung, daher wollen wir nachfolgend einmal kurz die wichtigsten Fakten der Dragon Isles zusammenfassen.

Was ist mit den Dracheninseln passiert?

Keine Sorge, ihr müsst nun keinen der WoW-Romane lesen, um den Hintergrund der Dracheninseln zu verstehen, denn der Ankündigungstrailer zu Dragonflight verrät schon sehr viel der Geschichte. Um es kurzzufassen: Die Dracheninseln waren und sind die uralte Heimat und Brutstätte aller Drachen. Ein Ort voller elementarer Magie und der Lebenskraft von Azeroth, der den fünf Drachenaspekten und ihren Schwärmen einst als Zentrum ihres Königreichs diente. So war es, bis zum Ende des Krieges der Ahnen vor über 10.000 Jahren, als die "große Teilung" (The Great Sundering) eintrat (was im Trailer übrigens als grüner Energiewirbel bei 00:25 im Hintergrund angedeutet wird).

Bei diesem schicksalhaften und weltumspannenden Ereignis nutzte Königin Azshara unkontrollierbare Magie, um ein Portal im Brunnen der Ewigkeit zu erschaffen und Sargeras nach Azeroth zu holen. Das ging jedoch gehörig schief, was in einer katastrophalen Kettenreaktion endete, die 80% des Urkontinents Kalimdor vernichtete. So entstanden auch die heutigen östlichen Königreiche, die Überreste von Kalimdor, Pandaria, Nordend und die anderen verstreuten Inseln auf der Karte.

So sah der Urkontinents Kalimdor in World of Warcraft vor der großen Teilung aus.

Die große Teilung hat den Dracheninseln einen Großteil der ihrer natürlichen Magie und Lebenskraft entzogen, weshalb die Drachen dazu gezwungen waren, ihre Heimat zu verlassen. Zurück blieben ihre fleißigen Helferlein, die titanischen Wächter, die das "Leuchtfeuer von Tyrhold" benutzten, um die Inseln vor allen Außenstehenden und selbst den Drachen zu verstecken. Ihr Plan war es, das Leuchtfeuer wieder zu entzünden, wenn sich die elementare Energie und die Lebensenergien von Azeroth wieder erholt haben.

Um diesen Inhalt zu sehen, erlaube bitte targeting-Cookies. Cookie-Einstellungen verwalten

Ob retten von Azeroth' Seele in "Battle for Azeroth" oder das zusammenflicken der Nachwelt in "Shadowlands" (oder beides) nun das funkengebende Ereignis waren, damit die Dracheninseln wieder zutrage treten, oder ob noch andere Faktoren mitgespielt haben, ist bislang nicht geklärt. Eventuell erfahren wir im Pre-Patch zu WoW 10.0 mehr dazu. Fest steht, die Drachenaspekte kehren in Dragonflight zu ihrer alten Heimat zurück.

In ihrer Abwesenheit haben die Drachen viel erlebt: Schwärme wurden nahezu ausradiert, es gab Invasionen und Verrat, und bis auf Alexstrasza und Nozdormu sind alle ursprünglichen Aspekte gestorben. Die Überlebenden sowie die Nachfolger der Toten, büßten zudem ihre Unsterblichkeit und Reproduktionsfähigkeit ein, als sie einen Großteil ihrer Macht in die Drachenseele übertrugen, um Todesschwinge (Catalysm) zu besiegen. All diese Ergebnisse haben tiefe Spuren in ihrer Gesellschaft der Drachen hinterlassen und es ist ungewiss, welcher Schwarm welcher Zukunft entgegensieht.

Wie es mit dem Schicksal der Drachen weitergeht, werden wir (hoffentlich im großen Umfang) auf den Dracheninseln und im Verlauf von Dragonflight erfahren. Alexstrasza, Kalecgos, Furorion und Ebonhorn sowie Merithra, die Tochter von Yersa, werden alle eine wichtige Rolle spielen. Es gibt viele Geheimnisse zu entdecken und es soll auch ein großes Übel im Schatten lauern. Treten Murozond und der ewige Drachenschwarm wieder aus dem Schatten? Gibt es einen Galakrond 2.0? Entkommt Chromatus seinem arkanen Gefängnis? Wir werden sehen.